Noleggio auto 2021, quali saranno le principali tendenze?

Le società di noleggio auto, nonostante un 2020 piuttosto complicato, continuano ad essere in forte ascesa. Il renting rappresenta una formula sempre più apprezzata e conveniente, spesso preferita all’acquisto di un mezzo.

Si cancellano infatti i rischi legati all’immobilizzazione di capitali ed alla svalutazione del mezzo. Allo stesso modo è possibile accedere a numerosi benefici economici e fiscali, in quanto nel canone mensile sono comprese altre spese relative all’RC auto, alle garanzie accessorie, alla manutenzione, al bollo, al cambio gomme ed all’assistenza stradale.

Il mercato automotive è in costante evoluzione, perciò le principali società di renting devo farsi trovare pronte, e seguire con attenzione i futuri trend del 2021.

I continui lockdown hanno messo in difficoltà il mercato del noleggio e scoraggiato i clienti. Il rischio per i guidatori è quello di noleggiare una vettura, per poi utilizzarla solo a singhiozzo.

La soluzione al problema è stata trovata col cosiddetto noleggio flessibile, una formula che si adatta perfettamente alle esigenze degli automobilisti, aggirando gli eventuali blocchi stradali.

Una modalità molto apprezzata è il noleggio plurimensile, che si rinnova di mese in mese, dando al cliente la possibilità di scegliere in qualsiasi momento se restituire il mezzo o rinnovare l’accordo.

Questa formula è indicata per privati, professionisti ed aziende con necessità di mobilità temporanea, o che non hanno certezze sulle tempistiche e sulle modalità di utilizzo del mezzo.

In alternativa c’è il noleggio mid term, cioè a medio termine, che ha una durata variabile dai 30 giorni ai 24/30 mesi. Il cliente, di volta in volta, può modificare il contratto iniziale e cambiare gli accordi stabiliti.

Questa è una formula vincente per privati, soprattutto pendolari che devono trasferirsi in una nuova città per pochi mesi, o neomamme in aspettativa che necessitano di un veicolo diverso.

Piace anche ad aziende di medie e grandi dimensioni e start-up, che non vogliono legarsi con contratti troppo lunghi o vincolanti.

Tra gli altri trend del settore automotive, spiccano le vetture elettriche ed ibride. Questi veicoli garantiscono un notevole risparmio economico, soprattutto in termini di consumo del carburante, ed inoltre consentono di ridurre in modo considerevole l’inquinamento ambientale.

Sempre più agenzie stanno modernizzando i loro parchi auto, proponendo vetture di varie tipologie, comprese quelle elettriche.

La Fiat 500, la Peugeot E-208, la Volkswagen ID3, la Tesla Motors Model 3 e la Hyundai Kona, proposte dal portale Rent4you, tra le principali realtà del settore, sono solo alcuni dei modelli a disposizione degli utenti dallo spirito green.

Rent4you fornisce numerose tipologie di noleggio, come quello di auto usate, che apre le porte ad importanti sconti e benefici, anche di natura fiscale.

Altra tendenza in forte espansione è la digitalizzazione dei servizi. I clienti vogliono un approccio semplice ed intuitivo per prenotare un mezzo, perciò i siti forniscono soluzioni rapide e interattive, che riducono il contatto fisico e favoriscono l’adempimento delle operazioni direttamente online.