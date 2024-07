10 e Lotto: il gioco legato al Lotto compie 15 anni

Era il 2009 quando il 10 e Lotto si affiancava alla schiera dei giochi basati sulle consuete estrazioni del Lotto. Nella versione attuale il progenitore cominciò a prendere le mosse da dopo l’unificazione del Regno d’Italia subendo, nel complesso, modifiche poco significative sotto il profilo del funzionamento.

Sempre rimanendo in tema di età il 10 e Lotto divenne subito adulto, per così dire, perché di lì a poco il gioco venne reso autonomo sganciandosi dalle estrazioni del Lotto propriamente detto. Tale accelerazione è dovuta al fatto che il gioco, fin dal suo apparire, conobbe subito un alto gradimento da parte degli appassionati.

Il 10 e Lotto piace perché permette di vincere con maggiore facilità rispetto al Lotto e al Superenalotto. Spesso le vincite sono di modesta entità ma la soddisfazione di avere partecipato e vinto vale anche in queste circostanze. Si può giocare al 10 e Lotto in diversi modi. In quello più tradizionale la combinazione vincente viene determinata dai primi due numeri di ciascuna ruota del Lotto, esclusa la ruota Nazionale; in caso di numeri ripetuti si partirà dalla terza colonna iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico.

Un’altra possibilità di giocare al 10 e Lotto consiste nella “estrazione ogni 5 minuti” dove dalle 00:00 alle 24:00 di ogni giorno, ogni 5 minuti vengono estratti 20 numeri. I risultati dell’estrazione sono verificabili in vari modi, tra cui l’estrazione 10 e lotto online.

Il meccanismo di gioco è abbastanza semplice. Possono essere giocati fino a 20 numeri estratti tra i 90 che compongono il tabellone del Lotto. Nel caso del 10 e Lotto ogni 5 minuti l’estrazione avviene in maniera casuale. È possibile puntare fino a € 200 e l’entità della vincita dipenderà dalla somma puntata e dal quantitativo dei numeri indovinati.

Così come per i giochi della famiglia del Lotto è possibile vincere somme considerevoli anche per il 10 e Lotto grazie a importi tutt’altro che di lieve entità. Attualmente, per il 2024 la vincita più rilevante è stata ottenuta a Savona dove un fortunato giocatore ha vinto 2,5 milioni di euro puntandone appena 4.

Esistono infine anche i numeri ritardatari. Vista la frequenza delle estrazioni difficilmente un numero ritardatario rimane tale a lungo; tuttavia, allo stato attuale è il numero 38 a fregiarsi del ruolo di maggior ritardatario mancando da ben 15 estrazioni. Secondo l’amatissima smorfia il 38 rappresenta le botte o mazzate. Però è anche vero che lo strumento usato, il bastone per l’appunto, viene anche associato al simbolo della medicina, ossia il bastone di Asclepio con un serpente che ci ruota attorno.