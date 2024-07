“Anch’io sono la Protezione Civile”, a Balvano il campo scuola dal 19 al 24 agosto

L’Associazione Protezione Civile Balvano partecipa alla quattordicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni (nati anno dal 2008 al 2013), in programma dal 19 al 24 Agosto 2024 a Balvano, presso la sede della Protezione Civile di Balvano (via Sandro Pertini, 8). In un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile, i rischi e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità. Inoltre, in questo campo, un ulteriore aspetto di fondamentale importanza è la presenza continuativa al campo, 24h su 24h, con il pernotto in tenda, considerando questo un elemento fondamentale per favorire lo spirito di squadra, i processi di coesione e, di conseguenza, i livelli di apprendimento.

«Un progetto formativo volto a rendere i ragazzi sempre coscienti dei rischi presenti nella vita di tutti i giorni, delle loro capacità e dei loro limiti, e rispettosi della dignità propria e degli altri attraverso visite guidate presso le strutture delle componenti del Sistema Nazionale» commenta con soddisfazione Antonio Casciano, il Presidente della Protezione Civile di Balvano, che aggiunge «Tutto questo perché non dobbiamo dimenticare che I giovani sono il futuro della nostra società nei quali sono riposte le nostre speranze e le nostre aspettative».

Informazioni di contatto Responsabile Campo: Antonio Casciano – Numero di telefono: 349 6537669

Anche io sono la protezione civile è un progetto nazionale organizzato, fin dal 2008, dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di protezione civile.