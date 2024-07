Lavoro, in Basilicata nel primo trimestre del 2024 in diminuzione le assunzioni. La fotografia dell’Inps

Nei primi tre mesi del 2024, il numero di assunzioni in Basilicata nel settore privato è diminuito del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (percentuale che equivale a – 524 rapporti di lavoro): nelle province di Potenza e Matera si osservano delle flessioni dei nuovi rapporti di lavoro attivati, rispettivamente del -3% (pari a – 231 unità) e del – 5% (pari a – 524 unità).

In particolare, si rileva una flessione del numero di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato (-15 %, che equivale a – 363 unità), in apprendistato (- 25%, pari a – 115 assunzioni) e in somministrazione con una riduzione pari a – 34% che equivale a 512 unità in meno.

Tali variazioni negative sono – anche se solo in parte – compensate dagli incrementi di assunzioni di lavoratori stagionali (+ 21% pari a 139 in più) e con contratto intermittente (+23%, pari a 199 assunzioni in più), tipicamente connesse al comparto turistico. Inoltre, aumentano nella provincia di Potenza le assunzioni a termine (+ 3% pari a 144 unità), assunzioni che invece si riducono nella provincia di Matera anche se solo di 16 unità (-1%).

L’analisi dei dati evidenzia che, a fronte di una riduzione delle nuove assunzioni di lavoratori dell’8 % pari a – 716 unità, è invece aumentato il numero complessivo delle assunzioni di lavoratrici nel settore privato + 4% pari a 192 assunzioni, quest’ultime concentrate nella provincia di Potenza (+ 50 assunzioni a tempo indeterminato, + 211 a termine, + 55 stagionali, + 49 contratti intermittenti).

Tra gennaio e marzo 2024, il numero complessivo delle assunzioni ha registrato, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, una progressiva riduzione passando da -116 assunzioni di gennaio, a – 96 di febbraio e – 312 di marzo: le dimissioni costituiscono ancora la motivazione principale dell’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (65% delle cessazioni) con una concentrazione nella fascia di età dei lavoratori dai 30 ai 50 anni (pari a circa il 50% del totale complessivo).

Con riferimento alle agevolazioni ai rapporti di lavoro, le attivazioni di rapporti di lavoro incentivati, al netto dei rapporti di apprendistato, nei primi tre mesi del 2024 registrano una flessione pari al -3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In controtendenza rispetto al dato nazionale, che registra una crescita per l’agevolazione “Decontribuzione Sud” (+5%), per la Basilicata tali assunzioni restano sostanzialmente stabili con un incremento dell’1%.