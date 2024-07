Da Tipica a Uccio De Santis e Nostalgia 90′, oltre a cultura e sport. Dal 29 luglio al via “E…state a Vietri di Potenza”

Un’estate ricca di appuntamenti, dalla musica allo sport, passando per la cultura e la gastronomia. A Vietri di Potenza numerosi eventi dal 29 luglio all’1 settembre, nell’ambito del cartellone di iniziative denominato “E…state a Vietri di Potenza”, realizzato dal Comune e dalle associazioni del territorio. Tra gli eventi della settimana di ferragosto, la 10^ edizione del percorso eno gastronomico Tipica, lo show di Uccio De Santis e lo spettacolo di Nostalgia 90’.

“Una estate ricca di eventi per la comunità di Vietri di Potenza. Tutti da non perdere, organizzati e promossi dalle nostre associazioni locali che ringrazio singolarmente per la disponibilità e l’impegno profuso. Sono sicuro che sarà un’altra estate straordinaria! Dal 29 luglio, E..state a Vietri di Potenza!”, ha commentato il sindaco Christian Giordano nel rendere noto il programma.

Questo il dettaglio degli eventi.

Il 29 luglio il saggio “School of Music” alle ore 21 al Tracciolino, a cura di Teatrando, e il via al torneo di Padel curato da Sporting Bulls. Il 2 agosto la Notte Bianca del Libro in collaborazione con la Provincia di Potenza e un evento musicale con la cantante Rosmy nel borgo di San Biagio. Il 3 agosto al campo sportivo spettacolo equestre con “La notte delle Stelle” a cura di Giacche Verdi. Spazio allo sport il 4, 8 e 9 agosto, rispettivamente con la gara di Tiro con Palla (Asd Sport e Passione), torneo Tennis Night (Sporting Bulls) e torneo Basket e Minibasket (Asd Minibasket Vietri). Nella serata del 9 agosto inaugurazione di un murales in Piazza del Popolo nell’ambito dell’Anno delle Radici. Il 10 e 11 agosto Tipica, il percorso eno gastronomico che richiama ogni anno in paese migliaia di visitatori. In Viale Tracciolino il 12 agosto lo spettacolo del comico Uccio De Santis, a cura dell Proloco, e a seguire Hit Revolution Summer Party con Events Studio. Il 13 agosto iniziativa dell’Avis con T’Avis perd St’evet, musica e gastronomia. Il 14 spettacolo per bambini “Maga Vivì” in piazza XXIII Novembre e a seguire in Viale Tracciolino l’atteso show di Nostalgia 90’. Il 15 agosto il concerto di Enzo Papa. Il 18 agosto raduno di auto storiche a cura della Pro Loco e nel pomeriggio il Tesoro di Vietri, la caccia al tesoro dell’Agio. In serata la presentazione del docufilm che l’Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore e Pro Loco hanno realizzato su Suor Gerarda Benedetto. Il 19 agosto la Croce Rossa Melandro organizza lo show Tu Cri Que Vales. Altro gioco dell’Agio il 25 agosto con Melonagio e l’1 settembre il Paintball presso la Piana Cerrastra a cura di Vietri e la Movida.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e le informazioni sono disponibili e aggiornate sui canali social del Comune (Facebook: Comune di Vietri di Potenza – Instagram: @vietriportadellalucania).