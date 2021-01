Tre medaglie d’onore alla memoria dei militari del Potentino deportati nei lager nazisti in Germania

Tre medaglie d’onore conferite ai cittadini lucani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti. E’ questo quanto organizzato in Prefettura a Potenza, oggi, in occasione del “Giorno della Memoria”. Alla presenza del Prefetto della provincia di Potenza, Annunziato Vardè, in mattinata la consegna delle tre medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ai cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra – ai familiari dei militari Giuseppe Larocca, Domenico Maddaluno e Pasquale Pietragalla – alla memoria, tutti del Potentino. Di seguito le loro schede informative.

Militare GIUSEPPE LAROCCA , nato a Brindisi di Montagna il 10 gennaio 1923, chiamato alle armi il 4 settembre 1942, è partito per il fronte in Grecia il 14 novembre 1942. Catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943. Deportato nel lager nazista di Dortmund dal 9 settembre 1943 al 1° maggio 1945. Liberato dalle truppe americane il 2 maggio 1945. E’ rientrato in Italia attraverso il confine del Brennero il 17 settembre 1945. L’onorificenza consegnata al figlio Antonio Luigi Larocca, accompagnato dal Sindaco di Brindisi di Montagna, Gerardo Larocca. La consegna da parte del Prefetto della provincia di Potenza, Annunziato Vardè;

Militare DOMENICO MADDALUNO , nato a Corleto Perticara il 6 settembre 1920. Chiamato alle armi il 14 marzo 1940 ed inviato sul fronte balcanico, è stato catturato dai tedeschi nel settembre 1943 a Karlovac (Croazia). Internato nel campo di prigionia di Sandbostel (Germania) dall’8 settembre 1943 al 24 gennaio 1944, giorno in cui morì in prigionia a causa di tubercolosi polmonare. Attualmente è sepolto presso il Cimitero Militare Italiano d’Onore di Amburgo (Germania). Ha ritirato l’onorificenza la nipote Anna Lombardi, accompagnata dal Sindaco di Corleto Perticara, Mario Montano. La consegna da parte del Prefetto;

Militare PASQUALE PIETRAGALLA, nato a Forenza il 13 marzo 1908. Fatto prigioniero dai tedeschi. Internato nello Stammlager XII F fino al 22 marzo 1945, data in cui è deceduto, attualmente è sepolto presso il Cimitero Militare Italiano d’Onore di Francoforte sul Meno (Germania). Onorificenza ritirata dalla figlia Antonia Pietragalla, accompagnata dal Sindaco di Forenza, Francesco Mastrandrea. Consegna dell’onorificenza da parte del Prefetto.