Innovazione digitale, Sasso di Castalda aderisce al Progetto Heritage Smart Lab

Il Comune di Sasso di Castalda è nell’entourage soggetti accompagnati dall’European Digital Innovation Hub, il polo europeo interregionale per l’innovazione digitale, nell’ambito del Progetto Heritage Smart Lab.

Sostenuto dalla Commissione Europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e coordinato dal Cluster Basilicata Creativa, esso prevede la realizzazione di servizi tecnologici e innovativi per Comuni ed Enti Pubblici del Sud Italia per la generazione di progetti innovativi inerenti la transizione digitale e la transizione verde grazie all’utilizzo delle tecnologie emergenti, per valorizzare siti culturali e/o naturalistici, attraverso la sperimentazione di forme innovative di promozione dei patrimoni materiali e immateriali, oltre che la realizzazione di una serie di percorsi di apprendimento utili a trasferire conoscenze, sviluppare competenze e abilità qualificando l’uso di strumenti tecnologici.

Questa partecipazione segna un passo significativo verso la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturale attraverso l’innovazione digitale. Il progetto Heritage Smart Lab si propone infatti di integrare tecnologie all’avanguardia per migliorare la fruizione dei beni culturali, promuovere il turismo e preservare l’identità storica della nostra comunità. Attraverso l’uso di soluzioni digitali Sasso di Castalda potrà migliorare la qualità dell’esperienza di visita, offrendo ai visitatori strumenti digitali che consentano un maggiore grado di interazione con i luoghi.

“Essere parte di Heritage Smart Lab è un’opportunità incredibile per Sasso di Castalda,” afferma l’assessore al turismo del Comune. “Vogliamo rendere il nostro patrimonio accessibile e coinvolgente, utilizzando la tecnologia per raccontare il nostro territorio e attrarre un pubblico più vasto”. In questa direzione, il Comune prevede di instaurare collaborazioni con Università, esperti del settore e altre istituzioni culturali per sviluppare progetti innovativi che non solo preservino il nostro patrimonio, ma si propongono di raccontarlo e proporlo in modo nuovo e stimolante.

Ulteriori dettagli circa l’adesione al progetto Heritage Smart Lab verranno comunicate nei prossimi mesi.