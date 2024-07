Marateale, al via nella Perla del Tirreno il Premio Internazionale Basilicata. Stasera Mariagrazia Cucinotta, Rocco Papaleo e Paolo Ruffini

Al via ieri la sedicesima edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata”. Fino a sabato all’interno del Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere in programma eventi dedicati al cinema e non solo, con proiezioni, incontri, tutti aperti al pubblico, sotto la direzione artistica di Nicola Timpone con la collaborazione di Antonella Caramia. Ad aprire la prima serata, condotta da Massimo Proietto ed Eva Immediato, un incontro tra i cinque Gal lucani e l’assessore regionale all’Agricoltura, per parlare del futuro dei Gruppi di animazione locale. A seguire un focus sull’audiovisivo come strumento per immaginare la Basilicata con Annalisa Percoco, ricercatrice della Fondazione Eni Enrico Mattei. Sul palco, poi, è stata la volta della madrina di Marateale, Caterina Young, e dei primi ospiti, tra cui Angelo Mellone direttore del day time Rai, che ha parlato di come è cambiata la televisione negli anni, e Chiara Francini, attrice, autrice e giudice televisiva, conosciuta per il grande successo riscosso con il suo spettacolo “Forte e Chiara” e come giudice in “Drag Race Italia. Poi è stata la volta della produttrice, attrice e regista americana Michelle Danner e degli attori Luca Riemma e Cosimo Fusco. Al termine delle premiazioni, anteprima nazionale del film Settimo Grado alla presenza del regista Massimo Cappelli e dell’attore protagonista Giorgio Pasotti. La seconda serata inizierà con Rocco Papaleo che presenterà il progetto “Basilicata Coast to Coast”. A seguire, una delle attrici italiane più amate, Maria Grazia Cucinotta che, accompagnata dall’attore italoamericano Vincent Riotta e dal regista Fabrizio Maria Cortese parleranno del film girato in Basilicata Il meglio di te. Ampio spazio sarà dedicato anche a due volti amati dal pubblico, l’attrice e regista Michela Giraud e Paolo Ruffini: entrambi riceveranno il premio Marateale. Premiato anche il produttore cinematografico internazionale Andrea Scrosati. In conclusione, presentazione e proiezione in anteprima mondiale del film Wonderwell di Vlad Marsavin con Carrie Fisher, Rita Ora, Kiera Milward e Nell Tiger Free. Nell’ambito di questa edizione del festival previste tre sezioni artistiche e culturali: Marateale International Green con dieci lungometraggi internazionali di fiction, Marateale In Scort, giovani e il cinema e infine Marateale In School un nuovissimo concorso che prevede la realizzazione di spot da parte di giovani studenti lucani che pongono attenzione sull’importanza delle risorse storiche.