A Bella, il teatro ‘da favola’ nel Castello Aragonese. Il 2 agosto con “Storia di una bella e una bestia”

Nel Castello Aragonese di Bella, il 2 Agosto 2024 (in doppia replica ore 18,30 e ore 20.30) va in scena la performance teatrale STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA. Lo spettacolo, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont è scritto, diretto e interpretato da Alessio Chiodini (nel ruolo de La Bestia) affiancato in scena di Valentina Corti (Belle) e Giovanni Pelliccia (Narratore). Nell’ala del Castello prenderà vita una tra le favole più belle di tutti i tempi, portando lo spettatore a vivere una vera e propria esperienza teatrale grazie al racconto figurato a stretto contatto con il pubblico.

Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Bella, con il contributo della Regione Basilicata e l’APT di Potenza.

INFOLINE E PRENOTAZIONI: Cel. 3389817327 (Attivo anche WhatsApp)