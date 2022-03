Dal nord al sud Italia, cresce la richiesta di servizi compro auto incidentate

Un servizio nato da qualche anno, inizialmente di nicchia e poi, con il passare del tempo, esploso un po’ in tutta Italia vista la grande richiesta. Un’idea nata per rispondere in modo proficuo alla domanda, tanto digitata sul web: come vendere la mia auto incidentata?

Una condizione che accomuna molti proprietari di vetture che abbiano subìto n incidente e che si trovino nel dubbio amletico di cosa fare con la propria auto parzialmente o totalmente distrutta. Affrontare le spese necessarie per rimetterla in sesto, anche se dovessero essere alte, ancora più del valore complessivo della vettura? E, nel caso opposto, quindi di una macchina che era ancora relativamente nuova, e che per questo aveva un discreto valore sul mercato, valore quasi del tutto azzerato per un sinistro come muoversi?

Spesso in quei casi ci si rivolge alla rottamazione, che prevede comunque un costo a carico del proprietario del veicolo tra operazioni e tasse varie. Ecco perché nel tempo sono nati i servizi di compro auto incidentate, ai quali rivolgersi per vendere una vettura sinistrata, fusa o rotta per qualsiasi altra ragione.

Come scegliere un servizio di ritiro auto incidentate

Come scegliere un servizio di questo genere, tenendo in considerazione che oggi stanno spuntando come funghi e che non tutto offrono garanzie in quanto a trasparenza e affidabilità? Una ricerca in rete può essere utile, per conoscere la reputazione dell’intermediario al quale ci si sta affidando; così come una analisi più approfondita per capire se il soggetto individuato abbia una partita iva e una sede fisica in Italia.

Gli intermediari più affidabili operano sostanzialmente in tutta Italia, con diverse sedi o su richiesta, come nel caso del compro auto incidentate Ritiroautoincidentate.com. L’elemento di discrimine è dato anche dall’affiancamento che queste realtà possono garantire, dall’inizio della trattativa fino alla fine, quindi dalla quotazione e valutazione iniziale dell’auto, gratuita e senza impegno, fino alla garanzia del passaggio di proprietà portato a termine in modo trasparente, con tutte le pratiche burocratiche finalizzate correttamente.

Tanti aspetti da valutare quindi, quando si procede alla scelta di un servizio di compro auto incidentate; sul mercato ce ne sono diversi ma, come si diceva, non tutti operano in modo trasparente e possono offrire le garanzie che si richiedono per operazioni di questo genere.