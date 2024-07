Incidente frontale a Buccino Scalo. Due feriti in codice rosso, uno è di Vietri di Potenza

Un brutto incidente frontale si è verificato questa mattina all’alba nei pressi dello Scalo di Buccino, in località Mesarico. Uno scontro tra due auto, una Fiat Punto e una Fiat Panda. Il bilancio è di due feriti n codice rosso.

Alla guida della Punto un uomo di Vietri di Potenza, poco più che 40enne, che stava facendo rientro a casa dopo il lavoro. Nella Panda una donna residente a pochi chilometri, sul territorio di Buccino. Per l’uomo si è reso necessario il trasferimento in ospedale a Eboli. Avrebbe riportato diverse fratture e si trova tuttora ricoverato. Ferite riportate anche dalla donna, trasferita all’ospedale di Polla. Per aiutare i soccorritori, necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli. Intervenuta automedica e due ambulanze, oltre ai Carabinieri di Buccino.

redazione