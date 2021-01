Ferrero, investimento per lo stabilimento lucano di Balvano. Dal Ministero 15 milioni di euro di agevolazioni

Grazie all’attività del Ministero dello Sviluppo Economico, a sostegno dei progetti innovativi delle imprese, arriva un’ottima notizia per la Basilicata e per tutta l’economia lucana. È stato infatti firmato dal Ministro Stefano Patuanelli – come fatto sapere da Mirella Liuzzi, lucana, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico – l’accordo di sviluppo tra il MiSE, Regione Basilicata, Invitalia e Ferrero, che prevede un importante investimento dell’azienda piemontese nello stabilimento di Balvano. “Il progetto prevede – sottolinea Liuzzi – il raddoppio dell’attuale produzione attraverso la realizzazione di una nuova linea di macchinari innovativi con un investimento complessivo pari a circa 86 milioni di euro, a sostegno dei quali il MiSE ha messo a disposizione circa 15 milioni di euro di agevolazioni. Un accordo di rilevanza strategica per il territorio che si inserisce negli investimenti previsti dal Piano nazionale Industria 4.0 e che porterà a un impatto significativo sul fronte della crescita occupazionale con un incremento di 68 posti di lavoro”.

“Ecco le notizie che ci piace ricevere”, ha commentato il sindaco di Balvano, Costantino Di Carlo, che ha aggiunto: “Qualche giorno fa ho avuto modo di scambiare con il sottosegretario, l’onorevole Mirella Liuzzi una telefonata nella quale mi anticipava che il Ministro Stefano Patuanelli, avrebbe firmato, di li a poco, l’accordo di sviluppo tra il MiSE, Regione Basilicata, Invitalia e Ferrero, che prevede un importante investimento nello stabilimento di Balvano. Una bella notizia, grazie”.

