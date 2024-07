Ladri in azione a Baragiano. Rubati due trattori da un’azienda agricola

Ladri in azione nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, a Baragiano. Ignoti si sono introdotti all’interno di un’azienda agricola e sono riusciti a portare via due trattori, per un danno di decine di migliaia di euro. Il furto è avvenuto in località Masseria Ferrone. I ladri hanno rubato un trattore del tipo Claas con carrello e un John Deere con la botte adibita al trasporto liquami da 120 quintali. Sui social l’appello dei proprietari alla ricerca di segnalazioni per ritrovare i propri mezzi. È stata sporta denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

redazione