Olimpiadi, Sasso di Castalda al fianco di Domenico Acerenza: “Sei il nostro orgoglio. Forza!”

C’è anche il nuotatore di Sasso di Castalda, Domenico Acerenza, alle Olimpiadi, che hanno preso il via ieri con una straordinaria cerimonia di inaugurazione. A lui, è dedicato un messaggio del sindaco Rocchino Nardo, a nome della consiglio comunale e della sua comunità.

“Oggi vogliamo dedicare un momento speciale a un nostro illustre concittadino, Domenico Acerenza, che porterà con orgoglio il nostro nome alle prossime Olimpiadi. La sua dedizione, il duro lavoro e il talento lo hanno portato a raggiungere questo straordinario traguardo. Domenico, tu sei un esempio per tutti noi! La tua passione per lo sport e il tuo spirito combattivo ci ispirano e ci riempiono di orgoglio. È un grande onore avere un atleta del tuo calibro che rappresenta non solo Sasso di Castalda, ma l’Italia intera.

Faremo il tifo da lontano e saremo sempre al tuo fianco. Andare oltre i propri limiti, credere nei propri sogni e lavorare sodo per raggiungerli: questo è il messaggio che ci porti! Forza Domenico!”.

Con affetto, il Consiglio comunale e la tua comunità sassese.