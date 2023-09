Milan, che guaio in vista del derby: Tomori è squalificato

Il Diavolo dovrà sostituire il difensore inglese dopo l’espulsione rimediata contro la Roma: ballottaggio Kalulu-Kjaer al fianco di Thiaw

Il Milan è partito fortissimo in questa stagione. La squadra di Pioli ha infatti vinto tutte e 3 le gare in avvio: 0-2 a Bologna, 4-1 contro il Torino e infine 1-2 a Roma contro i giallorossi. Il Diavolo è sembrato una squadra a tratti inarrestabile e soprattutto in grande fiducia.

La prova del 9 sarà però alla ripresa del campionato, subito dopo la sosta per le nazionali. Sabato 16 settembre alle ore 18.00 è infatti in programma il super derby della Madonnina tra Inter e Milan, le due squadre in testa alla classifica a punteggio pieno, match valido per la 4^ giornata. A questo proposito, per gli appassionati che intendono pronosticare il risultato finale del derby, esistono siti e piattaforme dedicate come 22bet italia con quote molto interessanti.

Il Milan ci arriva carico e pronto, sia fisicamente che mentalmente. Fatta eccezione per l’unico piccolo neo che dovrà risolvere mister Stefano Pioli: l’assenza di Fikayo Tomori.

Roma-Milan, l’espulsione di Tomori per doppia ammonizione

Tomori è stato espulso la sera di venerdì 1 settembre allo Stadio Olimpico di Roma, quando il Milan ha vinto con merito per 1-2 contro i giallorossi di Mourinho. Il difensore centrale inglese è stato buttato fuori per doppia ammonizione.

Il primo cartellino giallo è arrivato nel primo tempo dopo neanche 20 minuti di gioco per un duro intervento a centrocampo su Belotti. Il secondo ha avuto uno svolgimento molto simile: al 60’, Belotti prova di girarsi al limite dell’area di rigore e Tomori non può far altro che stenderlo. Un po’ per via della durezza del fallo e un po’ per la posizione pericolosa, l’arbitro non ci ha pensato due volte a sventolargli in faccia il cartellino rosso.

Dopo poco entra quindi Kalulu, che prende il suo posto al centro della difesa. Il Milan incassa un gol nel finale, ma nonostante l’uomo in meno riesce a reggere l’urto giallorosso e a portare a casa i 3 punti.

Milan, chi sostituisce Tomori nel derby? Ballottaggio Kalulu-Kjaer

Pioli avrà ancora diversi giorni di tempo per decidere il da farsi, visto che in mezzo c’è la sosta per le nazionali.

L’unica certezza, oltre all’assenza di Tomori, è che ci sarà il giovane Thiaw a guidare la difesa del Milan nel derby contro i cugini dell’Inter. Resta da capire chi sarà il suo compagno.

Il ballottaggio è tra Pierre Kalulu e Simon Kjaer. Il francese è più fresco, veloce e reattivo, ma anche probabilmente più imprevedibile; il danese invece più esperto e tattico, ma anche più macchinoso e lento. Difficile decidere, soprattutto visto gli avversari che si troveranno a marcare: Simone Inzaghi sceglierà probabilmente ancora Thuram al fianco di Lautaro Martinez, due attaccanti che sembrano esser entrambi in stato di grazia. In ogni caso, sarà dura per tutti.