Il meglio e il peggio di Serie B: il campionato imprevedibile

Le scommesse calcio sulla Serie B offrono diverse emozioni in ogni gara, perché sono sempre tantissime le sorprese in questo campionato mai scontato e sempre pronto a dare spettacolo in campo e sugli spalti.

Uno dei motivi che rende le quote Serie B sempre abbastanza equilibrate, riguarda la particolare struttura della classifica.

Le prime due posizioni regalano la promozione diretta in Serie A, di solito sono almeno 4 – 5 le squadre in lotta in questa zona, mentre dalla terza all’ottava posizione viene determinata l’altra squadra che raggiunge la promozione, attraversando i playoff. In questa zona della classifica, le squadre in lotta sono almeno 10.

La forbice che separa la zona playoff dalla zona playout è sempre stretta, per la maggior parte del campionato non supera i 10 punti, ecco perché la Serie B si presenta ogni anno come una categoria spettacolare e mai scontata, sempre aperta ai risultati più imprevedibili.

In Frosinone con un piede già in Serie A

Le 40 reti in 25 gare e soltanto 14 gol subìti, non solo rendono il Frosinone la squadra con il miglior reparto difensivo del campionato, ma la piazzano al primo posto con oltre 10 punti di distanza dalla seconda. A questo punto diventa estremamente semplice tirare conclusioni: i Ciociari hanno già più di un piede in Serie A con le 17 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte, segnate come score in questa parte di campionato.

Bari e Sudtirol all’attacco per le prime due posizioni

Se il Bari aveva sicuramente programmato la scalata in Serie A, lo sta facendo nel migliore dei modi, con il reparto offensivo più forte del campionato (41 gol in 25 partite) e Cheddira stabile in vetta nella classifica marcatori con 14 reti e 5 assist in sole 18 gare giocate, perché è stato impegnato con il Marocco ai Mondiali 2022, dove ha raggiunto le semifinali.

La vera sorpresa di questo campionato è il Sudtirol, squadra neopromossa dalla Serie C, che attualmente si trova a un soffio dal secondo posto. Questo è uno dei club più in forma del campionato nelle ultime gare, secondo soltanto al Frosinone.

Le squadre a rischio nella zona playout

Mentre Como e Benevento stanno dimostrando una volontà accesa di risalire la classifica, il Brescia sembra ormai condannato, non solo per carenza di risultati ma anche perché i tifosi sono in rotta con Cellino, e nella gara dove hanno perso contro i Sanniti per 1 – 0, i cori erano dedicati tutti al presidente del Brescia, senza esclusione di insulti.

Anche Venezia, Perugia e Cittadella, restano a galla in un mare in tempesta, nei prossimi mesi dovranno dare il massimo per non venire inghiottiti dalla palude che conduce alla Serie C.

Reggina in crisi e Cagliari al top

I Calabresi erano partiti bene ma la squadra di Inzaghi ha vissuto un febbraio negativo, collezionando 4 sconfitte. Diversa la situazione del Cagliari, che con il collaudato Ranieri ha riacquistato fiducia e sta spiccando il volo per raggiungere le prime 4 posizioni.