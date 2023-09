Potenza, con droga e bilancino di precisione nel centro storico. Polizia arresta un 18enne

La Polizia di Stato ha arrestato un diciottenne trovato in possesso di sostanza stupefacente nel centro storico della città di Potenza. Tale risultato è stato raggiunto nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e di ridurre il cosiddetto fenomeno della “mala movida”. Nello specifico, venerdì 8 settembre, durante l’attività di controllo del territorio gli operatori della Questura di Potenza notavano un soggetto in largo Duomo, luogo di aggregazione giovanile, che veniva fermato e identificato.

La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire e sequestrare un panetto di circa 32 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché di altri 3,50 grammi suddivisi in 7 dosi pronte per la vendita. Il soggetto, inoltre, occultava un bilancino di precisione e una somma in denaro pari a euro 110 in banconote di piccolo taglio, probabile provento di precedenti vendite.

Alla luce dei fatti, il giovane veniva tratto in arresto e condotto presso la locale Casa Circondariale.