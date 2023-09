Guardia di Finanza in Basilicata, il Generale di Brigata Roberto Pennoni assume il comando regionale

A Potenza, presso la Caserma del Comando Regionale – “Maresciallo Capo Gerardo Forlenza C.V.M.”, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Vito Gianpaolo Augelli, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale “Basilicata” della Guardia di Finanza, tra i Generali di Brigata Gaetano Scazzeri e Roberto Pennoni. Alla manifestazione sono intervenuti gli Ufficiali, i Comandanti di tutti i Reparti dipendenti, una rappresentanza dei militari operanti sul territorio lucano nonché i componenti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e del Consiglio di Base di Rappresentanza.

Il Generale Scazzeri lascia la guida del Comando Regionale per assumere altro prestigioso incarico al Comando Generale del Corpo, con sede in Roma. Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale – Generale di Corpo d’Armata Vito Gianpaolo Augelli – ha rivolto al Generale Scazzeri i più sentiti ringraziamenti per l’opera prestata ed ha formulato al Generale Pennoni gli auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza e la grande responsabilità dell’incarico che sta per assumere.

Il Generale Roberto Pennoni, di origini umbre, già Comandante Provinciale di Bari, ha ricoperto in precedenza numerosi incarichi di responsabilità in tutti i settori che caratterizzano l’attività istituzionale della Guardia di Finanza, sia di Stato Maggiore presso il Comando Generale del Corpo che, fra gli altri, alla guida del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia e I Gruppo Roma.

Il Comandante Regionale subentrante ha ringraziato il Comandante Interregionale per la fiducia accordatagli, assicurando come le Fiamme Gialle lucane continueranno ad operare con spirito di sacrificio e lealtà nei confronti di tutti i cittadini e delle Istituzioni, a tutela della sicurezza economico finanziaria dell’intera collettività.