Questi sono gli ultimi numeri sui gamer italiani

Secondo le nuove statistiche pubblicate da IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi, i videogiocatori in Italia sono circa 16,7 milioni. Ciò significa che il 38% degli italiani gioca. Ovviamente, resta la differenza tra chi gioca parecchie ore al giorno e chi invece non supera qualche ora settimanale o mensile.

Quando si pensa al mondo dei videogiochi, viene in mente automaticamente lo stereotipo del videogiocatore medio italiano: uomo, giovane, appassionato di giochi come Call of Duty o FIFA. In realtà, i videogiocatori in Italia sono molto vari, così come i giochi da loro preferiti. Inoltre, le donne non sono affatto così in minoranza come si potrebbe immaginare.

Nuovi profili e nuovi giochi

Come emerso da una recente intervista a Emanuele Giraldi, Managing Director dell’agenzia di comunicazione Hearts & Science, le fasce d’età dei gamer includono un range molto ampio che va dal soggetto giovanissimo all’anziano. Infatti, è interessante evidenziare che la fascia di età tra i 45 e 64 anni sia la seconda più alta, dopo quella tra i 15 e 24 anni.

I motivi per giocare e i tipi di giochi preferiti variano anche in base al genere. Gli uomini giocano per passione e condivisione e preferiscono giochi di compagnia come i classici FIFA e Call of Duty, mentre le donne vedono il gioco come un passatempo per testare le proprie abilità e preferiscono giochi come Ruzzle, Just Dance o Animal Crossing.

Nuovi mezzi e ambienti di gioco

Lo smartphone è la piattaforma dominante per i giocatori italiani, seguito dal PC e dalle console.

Se oggi si gioca molto di più, e a tutte le età, rispetto a qualche decina di anni fa, lo si deve proprio alla diffusione del videogioco su smartphone e tablet.

Non si tratta solo di mobilità, ma anche di usabilità. Infatti, il fatto che oggi giochino anche molti “anziani”, significa che questi mezzi rendono di fatto l’esperienza di gioco più intuitiva. Anche questo fattore ha contribuito alla crescita del mercato dei videogiochi negli ultimissimi anni.

I numeri parlano chiaro: tra gli ambienti di gioco più popolari vi sono i casinò online. Le slot machine e i tavoli live sono diventati tra i giochi preferiti dagli italiani. Alle basi di questa preferenza non vi è soltanto l’aspetto del gioco d’azzardo, ma anche la possibilità di accedere a delle promozioni che consentono di ottenere bonus di benvenuto per i casinò online a tutti i nuovi clienti, offrendo loro molto credito di gioco extra per provare i giochi e vincere denaro reale.

Le donne giocano quasi quanto gli uomini

Secondo una ricerca dell’IPSOS, che partecipa a una grande ricerca denominata gametrack, su 118 milioni di giocatori tra i 6 ei 64 anni provenienti da vari paesi (Spagna, Francia, Germania, Inghilterra), il 47% è donna. Purtroppo, questa percentuale è ben lontana da quella delle donne che lavorano nel mondo del gaming (notevolmente più bassa) e persino da quella delle protagoniste dei giochi. Tali percentuali si allineano a quelle presenti in Italia. La speranza è che le donne possano avere sempre più successo nel mercato del lavoro dei giochi come le azzurre del gioco di scherma.