La roulette tra film e cultura pop: immancabili fortuna e pericolo

Quella della roulette è una storia che affonda le sue radici ai tempi dei greci e dei romani, quando scudi e frecce erano utilizzati per far divertire le truppe senza metterci in mezzo i meccanismi del gioco d’azzardo. Al giorno d’oggi le cose sono ampiamente cambiate, complice anche il grande successo del mondo dei casino online come quello di Betfair.

Una cosa che è successa alle roulette, esattamente come poi è accaduta anche a tanti altri giochi d’azzardo e non è il suo essere integrata all’interno della cultura popolare in una moltitudine di modi diversi. Molte volte nei film e nei libri i casinò fanno capolino e, altrettanto spesso, quello che fa capolino in seno a questo o quell’altro personaggio è una roulette con tutto quello che ne consegue.

Quali sono però le roulette più famose della cultura visiva e più in generale pop? Scopriamole insieme.

Roulette cinematografiche

Inutile dire quanto sia “affascinante” da un punto di vista prettamente visivo la roulette, con i suoi numeri che girano vorticosamente e la pallina che schizza rapidamente da una parte all’altra quasi senza soluzione di continuità. Proprio per questo motivo è davvero facile parlare di roulette all’interno dell’universo cinematografico, visto quanto spesso è stata utilizzata da registi e scenografi per dei momenti iconici.

Un esempio anche abbastanza recente è quello in Run, lola Run, film tedesco semi-indipendente che è stato molto apprezzato in tutto il mondo per la sua narrativa originale. Una delle sequenze più famose del film vede la protagonista, Lola, scommettere un mucchio di soldi su uno di questi giochi all’interno di un casinò nella città di Berlino, in un frammento importantissimo per portare avanti la narrativa dell’eroina.

Altro film che ha una scena molto importante ocn una roulette è 40.000 dollari per non moriredel 1974; in questo film, infatti, il protagonista è un noto professore di letteratura inglese figlio di ricchi banchieri che cerca di recuperare i suoi importanti debiti con il mondo della mala con una singola puntata alla roulette.

Tornando invece nel mondo dei film “iconici” è impossibile non citare il bellissimo Casino Royale, con James Bond come protagonista; questo film, infatti, vede l’arcinoto agente segreto sfidare il perfido Le Chiffre a Poker e alla roulette all’interno del contesto del casinò di Montenegro per delle scene diventate tra le più interessanti del “brand Bondiano” tutto.

Roulette letterarie

Anche nel mondo della letteratura quella della roulette è una figura che fa spesso capolino: grandi autori italiani e internazionali ne hanno fatto uso come metafora per raccontare storie o spiegare significati, il tutto con un grande livello di fascinazione per l’elemento casuale che regola il mondo del gioco d’azzardo.