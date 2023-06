Scherma, Italia campione d’Europa a Cracovia. Nel team della Nazionale la lucana Francesca Palumbo

E’ sempre più immensa e straordinaria Francesca Palumbo, la fiorettista di Potenza dell’Aeronautica Militare che si è confermata campionessa negli Europei in corso a Cracovia, in Polonia. Francesca Palumbo si è aggiudicata l’oro insieme al team della nazionale Italiana, composto da Martina Batini, Martina Favaretto e Alive Volpi. In finale, battuta la francia 45 a 40. Una grande emozione per l’atleta lucana e una vittoria importante, visto che l’Europeo mette in palio punti importanti per le qualificazioni alle olimpiadi di Parigi in programma nel 2024.

Un nuovo straordinario successo per la schermitrice lucana, che arriva a distanza di poche settimane dalla vittoria ai campionati italiani di La Spezia, dove si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana, e la medaglia di bronzo ai campionati Europei in Bulgaria, a Plovdiv.

“Campionesse d’Europa. Quanta felicità e che giornata pazzesca! Grazie ragazze!”, ha commentato Palumbo da Cracovia.

Claudio Buono