‘Fai la festa con la testa’, al via oggi il progetto della Cooperativa L’Aquilone Insieme per sensibilizzare sull’utilizzo di alcol e droghe

Al via oggi, 1 agosto, il progetto Fai la festa con la testa, rientrante nel più ampio progetto Nuova Strada, finanziato al Comune di Potenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Antidroga. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa L’Aquilone Insieme e coordinata dallo psicologo Fabio Stefanelli proseguirà fino al 31 ottobre 2023 e proporrà azioni formative ed educative volte a sensibilizzare sugli effetti del consumo di alcol e droghe.

Le iniziative previste dal progetto saranno rivolte principalmente a giovani dai 18 ai 35 anni, oltre che altre mirate ad una popolazione adulta e prevederanno interventi di riduzione dei rischi e dei danni in una logica di prossimità assicurata da una equipe di operatori qualificati della comunità Potenza Città Sociale. Sono stati, infatti, predisposti un camper dedicato e gazebo in alcuni punti prescelti della città di Potenza, ad orari identificati, con il fine di intercettare realtà giovanili dove il consumo di sostanza alcoliche e stupefacenti è da attenzionare. Nei momenti formativi ci si avvarrà di una strumentazione tecnica di simulazione che permetterà, attraverso l’esperienza diretta ed attraverso l’utilizzo del multimediale, di sperimentare il fenomeno specifico.

Sarà infatti possibile effettuare un percorso con l’utilizzo della maschera alcol visual e droga visual che simulano vari livelli di alcolemia o uso di droghe nonché i conseguenti effetti sull’orientamento, l’equilibrio e l’auto percezione. Contestualmente, in collaborazione con le associazioni di categoria Asscom, Confcommercio e Confesercenti, si potrà utilizzare l’etiltest e programmi di simulazione per pc o App per smart phone. La campagna ha, infatti, anche l’obiettivo di sensibilizzare circa la sicurezza stradale con attenzione ai rischi legati all’uso di bevande alcoliche nelle ore che precedono la guida.

Il Comune di Potenza ha concesso gratuitamente l’utilizzo del Centro Sociale di Malvaccaro per la realizzazione di un evento conclusivo durante il quale verranno presentati i risultati delle attività realizzate e seguirà un concerto musicale de I tamburi dei briganti e dei giovani dei laboratori di Id Makers. Si potrà, inoltre, degustare un aperitivo analcolico ideato appositamente dal team cucina dell’Associazione Insieme e ricevere un segnalibro realizzato dal laboratorio creativo della stessa.