Planetwin365 – recensione del casinò online

Planetwin365 è l’operatore di casinò online ideale per quei giocatori che mettono il catalogo di giochi davanti a tutto il resto. Difatti, è la scelta n°1 in termini di selezione, offerta e varietà di titoli da provare. Conta più di 1.800 slot machines, più di 200 tavoli di casinò live e molto altro ancora.

Ma è tutto rose e fiori? Bisogna prestare attenzione a certi fattori. In questa recensione scopriamo tutto quello che c’è da sapere sugli aspetti più importanti di questo sito di gioco, riassumendo grossomodo le informazioni provenienti dagli esperti che hanno condotto un test sul casinò online Planetwin365.

I giochi: il vero punto di forza di questo casinò online

Come già accennato nell’introduzione, Planetwin365 spicca in termini di catalogo di giochi.

Il suo parco titoli comprende oltre 2.000 attività da provare online. Questo numero è statisticamente superiore alla media di tutti i casinò online disponibili in Italia. Rappresenta, dunque, la scelta più indicata per quegli utenti che sono in cerca di numerose opzioni da testare.

Queste attività comprendono due grosse categorie:

slot machine: di gran lunga i giochi preferiti dagli italiani, Planetwin365 ne offre 1.923, stando alla recensione da cui abbiamo reperito queste informazioni;

tavoli live: giochi che comprendono un assortimento di blackjack, poker, baccarat e roulette, ci sono più di 200 tavoli a cui potersi sedere e giocare, esattamente come se si fosse presenti in un casinò vero e proprio.

Le slot machine sono ricche di varietà, comprendono slot con jackpot fisso e progressivo, buy bonus, altre ancora con simboli speciali e funzionalità particolari, e ulteriori opzioni. La slot più giocata risulta essere “Calaveras”, a tema Messico e il Giorno dei Morti (ispirato alla festa messicana del Dìa de los Muertos). Invece, la slot con jackpot più gettonata è “Pride of Persia – Empire Treasure”, che porta il giocatore verso le atmosfere sabbiose che caratterizzano le esotiche terre del Principe di Persia.

Ci sono anche le slot Megaways, ossia quelle caratterizzate da centinaia di migliaia di linee di pagamento. Ogni gioco presenta più di 117 mila possibilità di vincita. I giocatori che vogliono sempre stupirsi, scoprendo nuove combinazioni e testando nuove strategie di gestione del conto di gioco potranno trovare qualcosa di mai visto prima.

Per quanto riguarda i tavoli dal vivo, la selezione è certamente ricca e comprende numerose attività che sapranno stuzzicare anche i giocatori più esigenti. Per quelli più competitivi, ci sono tornei a cui è possibile partecipare. I titoli comprendono:

20+ tavoli di roulette

50+ giochi da tavolo

80+ giochi live

15+ game shows

e altri giochi più particolari: Sic Bo, Dragon Tiger e Fan Tan.

Insomma, tra i classici come la roulette americana, europea e francese e i giochi più lontani dalla tradizione dei casinò in Europa (avvicinandosi a quella dell’Estremo Oriente), ci sono veramente numerose attività che faranno passare molto tempo ai giocatori, in un modo del tutto diverso dal solito e che richiedono comunque un certo grado di strategia.

Per chi invece vuole solo rilassarsi un po’ e senza troppi pensieri, le slot machine rappresentano la scelta più indicata. E il casinò ADM Planetwin365 sembra vincere anche sotto questo punto di vista, con un palinsesto di migliaia di slot.

Questo è solamente un esempio di che cosa può fare il progresso tecnologico, che riguarda ormai tutti gli aspetti della vita delle persone, del territorio e del tempo libero. Consente di abbattere le barriere e rendere più accessibili determinati servizi con facilità.

Il bonus di benvenuto Planetwin365

Sebbene i bonus di benvenuto possano variare nel tempo e a seconda delle promozioni che il casinò decide di offrire, resta di base il fatto che Planetwin365 mette a disposizione un bonus di benvenuto molto interessante.

Spesso, la sua offerta comprende sempre 365 free spin, ossia dei giri gratuiti che si possono usare sulle slot. Questi sono utili per testare alcune macchinette e capire quali sono quelle preferite.

Oltre a questo, il casinò online prevede il classico incentivo di un accredito sulla prima ricarica.

Si può giocare demo?

Sì, Planetwin365 offre la possibilità di giocare “Demo.” Questa modalità consente di mettere alla prova alcuni giochi, in particolare le slot, ma anche certi tavoli di casinò live .

Passado al conto demo, non c’è bisogno di effettuare alcuna ricarica e il rischio scende a zero: il giocatore, infatti, userà dei crediti virtuali che non si possono prelevare, ma che assicurano giocate pressoché infinite e senza rischio di perdere denaro.

Questa modalità è adatta ai giocatori che vogliono giocare in maniera rilassante, senza preoccupazioni, strategie complesse o emozioni che tipicamente sono coinvolte quando si gioca denaro reale. Si tratta anche di una funzionalità perfetta per coloro che non si sentono ancora pronti, oppure che conoscono poco i casinò online e i loro meccanismi di gioco.