Passione, impegno e professionalità. E la voglia di restare e investire: la storia di Michele Castelluccio e di Graficaltech che aprirà a Sant’Angelo Le Fratte

In primis la passione, che con impegno e professionalità creano la miscela giusta, un mix perfetto, per garantire alla clientela un lavoro di primissimo livello. E poi, la voglia di restare sul territorio lucano, nel suo paese, Sant’Angelo Le Fratte, di non scappare via ed emigrare. Ma di investire e restare. Così, Michele Castelluccio, giovane professionista, titolare e responsabile della Graficaltech, Creative Studio, ha deciso di aprire un punto fisico a Sant’Angelo Le Fratte. Si, le offerte per emigrare c’erano, ci sono, ci saranno. Ma ha preferito restare. E vuole restare. Coltivare la sua passione, diventata lavoro, nella terra che gli ha dato la vita.

Passione, impegno, professionalità alla base del suo lavoro, “sono le garanzie da cui parto”, ha detto Castelluccio a melandronews.it. “L’obiettivo di Graficaltech è di offrire una partnership di sviluppo in totale sinergia con il cliente, capace di durare nel tempo e portare a risultati vincenti”.

Castelluccio, con il suo team, sviluppa la migliore proposta per la realizzazione di un progetto web, con una metodologia che si basa sul processo Hybrid Agile, un approccio di sviluppo ibrido che ci consente di mescolare capacità e mentalità di lavoro differenti, “in modo da ottenere reali benefici in termini di costo del tempo per il cliente e velocità di esecuzione del lavoro commissionato”, sottolinea.

Non un qualcosa calata dal cielo, ma un percorso di crescita costruito nel tempo, mettendo al primo posto la soddisfazione del cliente. Il sogno di Michele Castelluccio è iniziato per caso, con una curiosità: quella di scoprire il mondo del web, affrontare nuove sfide e raggiungere la soddisfazione dei clienti attraverso le loro idee. Nella nuova struttura che verrà inaugurata a Sant’Angelo Le Fratte, numerosi servizi come: centro stampa su ogni tipo di supporto, anche su tazze, cover, cuscini, personalizzazioni su abbigliamento, servizi fotografici e video per eventi, anche con drone, molto richiesto.

“Con la macchina fotografica, nel momento giusto – ci dice Michele Castelluccio -, occorre avere occhio: per inquadrare i momenti speciali, per premere il pulsante nel momento giusto, per vedere la bellezza del mondo e trattenerla, mettendola a fuoco. La fotografia è ricordo e memoria, qualcosa di semplicemente magico da avere a portata di mano per rivivere le emozioni in eterno. A cosa servono le foto e i video oggi? A raccontare emozioni e momenti senza usare parole, a raccontare sé stessi, a vivere i momenti, prima ancora di condividerli”.

Nel punto vendita anche un’area dedicata ad una ampia gamma di cornici, informatica (con la vendita di smartphone, pc (notebook e desktop), PC assemblati, monitor, stampanti, SmartTV. E mai come oggi, è indispensabile per un’azienda o un professionista avere un sito web, che Graficaltech sviluppa e realizza, da uno normale a quello di e-commerce, portale istituzionali, gestione social e strategie marketing.

Nonostante la giovane età, Castelluccio con Graficaltech da ben 13 anni supporta il mercato locale e non, portando con sé un bagaglio di tecnica e di cultura, cavalcando evoluzioni, cambiamenti e traguardi, nel contesto di un progresso che nessuna crisi può fermare. “Dal piombo al web, dalla progettazione grafica alle diverse tecniche di stampa, in simbiosi con la formazione professionale, con tecnologie e materiali di consumo ha sempre ottenuto il massimo della qualità e offerto un ineccepibile servizio al cliente”, conclude Castelluccio nella chiacchierata con melandronews.it.

Una storia di resilienza, di attaccamento alle radici, un secco NO all’emigrazione e un SI alla voglia di restare e investire. Come nella nuova realtà che verrà inaugurata a Sant’Angelo Le Fratte, in via Strada Comunale il giorno 6 aprile alle ore 18 (www.graficaltech.it – tel. 339.3210805).