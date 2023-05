La Basilicata al Salone del Libro di Torino. L’autore vietrese Pantalena presenta la silloge “Tremalaterra”

Tanta Basilicata a Torino per il Salone del Libro. Tra gli autori presenti, Franco Pantalena di Vietri di Potenza, che davanti a un numeroso pubblico, ha presentato una silloge di poesie. Si tratta dell’opera “Tremalaterra – poesie in vernacolo e altre parole veraci”, una silloge che include alcune poesie in vernacolo, tra l’altro premiate dal centro di Dialettologia A.L.B.A. – Università della Basilicata ed altri ragionamenti e componimenti concernenti la Basilicata (fra questi vi è il testo del brano Inno alla Basilicata cantato da Isabella Tortoriello, il cui videoclip vanta circa 200mila visualizzazioni sul canale Youtube).

A Torino Pantalena ha dato lettura di alcuni componimenti in dialetto lucano (nello specifico della lingua autoctona di Vietri di Potenza) dandone a margine una breve nota di commento e traduzione. Una importante esperienza per lui, che ha rappresentato la Basilicata e la sua comunità, quella vietrese, al Salone del Libro, un progetto di promozione, della lettura e della cultura, la cui prima edizione risale al 1988. L’iniziativa di Torino è la più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria.

Oltre ad essere stato al Salone del Libro, per Pantalena nel corso degli anni sono arrivati anche importanti riconoscimenti: il Premio Infantino nel 2018, 2019-20, 2021 e 2022, vincitore della quarta edizione del concorso di poesia dialettale lucana dell’Unibas nell’ambito del progetto “A.L.Ba”. E’, inoltre, autore già di Sarò Franco e Quarantenauti – la quarantena al tempo di internet, oltre che della sua ultima opera, il romanzo dal titolo Roma al Contrario. Inoltre, nel 2018 ha vinto un concorso indetto su Instagram da Mondadori e le sue pubblicazioni hanno riguardato anche opere benefiche a favore di associazioni.

Claudio Buono