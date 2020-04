“Sarò Franco”. Aforismi, poesie e beneficenza nel primo libro dell’autore e instagrammer lucano Franco Pantalena

“Sarò Franco”, ma sarà davvero cosi? Bisognerà leggere il suo primo libro per poterlo definire tale. E invitiamo a farlo, perchè nel libro ci sono tutte quelle splendide poesie ed aforismi che si leggono sui suoi profili Facebook e Instagram, e ne vale davvero la pena. Stiamo parlando di Franco Pantalena, autore, instagrammer e anche assessore comunale -al Bilancio- al Comune di Vietri di Potenza. Non solo un libro, che raccoglie davvero tanti aforismi e poesie, ma anche una iniziativa benefica. “Sarò Franco” -che sarà disponibile nei prossimi giorni anche su Amazon e Amazon Kindle- aiuterà l’Avis di Vietri. Infatti, i proventi derivanti dalla vendita di 200 copie, prenotabili direttamente all’Avis di Vietri, saranno destinati all’associazione stessa. Collaborazione che era già nata con altre manifestazioni, fra le quali il progetto “Aversi a cuore”, attività che lo scorso anno aveva visto la riqualificazione e l’inaugurazione della piazzetta del donatore.

Il progetto era nato sotto l’impulso proprio dell’assessore Franco Pantalena, membro della giunta comunale guidata dal sindaco Christian Giordano, e dell’AVIS di Vietri, con in prima linea il presidente Valentina Grande. Per la pubblicazione del libro il Pantalena si è avvalso della collaborazione dei vietresi Carla Tortoriello (progetto grafico, copertina ed illustrazioni) e Valentino Viggiano (Editor Kindle). Franco Pantalena è, tra le altre cariche, assessore alla Cultura. Ma anche Instagrammer (oltre 20.000 follower), Poeta Dialettale (Premio Infantino 2018 e 2019, progetto ALBA – Università degli studi di basilicata), Scrittore (ha frequentato anche un laboratorio di scrittura creativa presso la scuola Holden di Alessandro Baricco), Autore di testi musicali (diplomato presso il CET di Mogol). Inoltre, non è nuovo a questo tipo di manifestazioni, avendo nel 2019 partecipato al contest “La panchina dell’amore” indetto dalle associazioni Protezione Civile di Vietri e Vietri & la Movida, risultato vincitore con un suo aforisma.

“Sarò Franco” è il suo primo libro. In questi giorni sta ultimando una seconda raccolta di aforismi e poesie che tratta dell’attuale momento che stiamo vivendo, sarà infatti titolata “I Quarantenauti – La quarantena al tempo di internet”. Contestualmente, l’autore sta lavorando al suo primo Romanzo, dal titolo “Roma al Contrario”. Quest’ultima fatica dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2020.

Libro disponibile cliccando qui

Claudio Buono