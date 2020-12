Costi delle case in Italia per metro quadro ad uso immobiliare: dove acquistare?

Dopo la fase del lockdown, il settore immobiliare ha fatto registrare una ripresa importante. Secondo le ultime indagini di mercato, gli italiani si stanno orientando verso l’acquisto di bilocali in città, da dare poi in affitto. Questa soluzione garantisce una rendita mensile, per questo viene preferita all’acquisto di seconde case in montagna o al mare, da usare per se stessi. Chiaramente i prezzi degli immobili variano sensibilmente da regione a regione, quindi bisogna capire bene dove e come investire. La valutazione media di vendita di un immobile residenziale si attesta comunque su 1.937€/m².

Nelle grandi città e nei centri turistici i prezzi tendono a lievitare, mentre nei piccoli centri o nelle province i costi sono più bassi. I prezzi più elevati al Nord si registrano in Valle d’Aosta (2.888€/m²), Liguria (2.754€/m²), e Trentino Alto Adige (2.669€/m²). Spostandosi al centro i prezzi più alti si riscontrano in Toscana (2.547€/m²) e Lazio (2.319€/m²). Anche la Sardegna, con una media di 2.358€/m², presenta costi importanti. I prezzi tendono ad abbassarsi al Centro-Sud e le regioni con i costi più convenienti sono Umbria (1.153€/m²), Molise (1.043€/m²) e Calabria (944€/m²).

Concentrando la nostra attenzione sulle città più importanti, il mercato immobiliare sta mostrando un notevole fermento a Milano, dove almeno un acquisto su tre è destinato all’investimento, principalmente gli affitti. Anche i bilocali hanno raggiunto valutazioni piuttosto elevate. Per gli affitti brevi le zone più gettonate sono Porta Romana, Porta Genova ed i Navigli. La zona che va oltre la circonvallazione della linea 90 è invece più ricercata per gli affitti a lungo termine.

Anche a Torino si punta molto sull’acquisto di piccoli appartamenti per affitti brevi. Ultimamente però molte persone stanno lasciando le zone collinari per trasferirsi al centro, acquistando edifici storici da ristrutturare. Le zone più richieste sono Cit Turin e Crimea-Gran Madre.

A Bologna la tendenza è quella di comprare case nelle zone centrali. I monolocali ed i bilocali vengono spesso trasformati in B&B o case vacanze, mentre gli imprenditori puntano all’acquisto di appartamenti più grandi, da destinare agli studenti universitari.

Roma ogni anno attira migliaia di turisti, non sorprende quindi che vengono acquistati diversi appartamenti al centro, trasformati poi in B&B o case vacanza.

Il centro storico è molto ricercato anche a Napoli, in particolare nella zona di Piazza del Gesù e via Toledo. Le case di piccole dimensioni sono però difficili da trovare al centro, quindi è consigliabile spostare la ricerca verso le aree più residenziali, purché siano ben collegate.

Dopo la riqualificazione , il centro storico di Palermo è diventato ancora più appetibile per gli investitori. Il costo delle abitazioni è piuttosto alto, quindi per risparmiare bisogna spostarsi verso le aree periferiche.

