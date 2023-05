A bordo dell’auto con 5 chili di droga suddivisa in 50 panetti. Un arresto sulla SS 585 a Lagonegro

Nel corso della mattinata di mercoledì scorso, 26 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Lagonegro hanno conseguito un rilevante risultato operativo allorquando, durante le fasi salienti di un normale servizio di controllo alla circolazione stradale, effettuato lungo la SS 585 – “Fondo Valle del Noce”, hanno imposto l’alt ad un’autovettura con a bordo un 49enne, residente in provincia di Cosenza, che stava viaggiando in direzione della Calabria. I militari, all’interno del portabagagli del veicolo, successivamente sottoposto a sequestro, hanno rinvenuto e sequestrato 50 panetti di hashish, per un totale di 5 chilogrammi, ben occultati nel vano. All’esito degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per l’illecita detenzione di un ingente quantitativo di droga, per cui è stato associato alla Casa Circondariale di Potenza, sebbene, in osservanza del principio di presunzione di innocenza, potrà fornire conseguentemente elementi a propria discolpa alla competente Autorità Giudiziaria.