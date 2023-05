Omicidio di Pescopagano, convalidato il fermo dell’uomo reo confesso che verrà trasferito in carcere

A seguito del decreto di fermo emesso dalla Procura di Potenza a carico di Giovanni Battista Errico, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio del dott. Lorenzo Pucillo, avvenuto a Pescopagano il 21 marzo scorso, la stessa Procura ha chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari di Potenza la convalida del provvedimento pre-cautelare e l’applicazione della misura della custodia in carcere dell’indagato. Il Gip, a seguito dell’udienza, ha convalidato il fermo dell’uomo ed ha emesso la richiesta della misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo che, lo ricordiamo, ha reso piena confessione dell’omicidio nei giorni scorsi.

Lo ha fatto sapere Francesco Curcio, Procuratore capo di Potenza.

Claudio Buono