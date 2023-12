Omicidio del dott. Pucillo a Pescopagano, niente rito abbreviato per l’assassino. Processo con rito immediato al via a febbraio

Prenderà il via il prossimo febbraio nel Tribunale di Potenza il processo per omicidio a carico di Giovanni Battista Errico, reo confesso di aver ucciso a colpi di arma da fuoco (con il fucile) il dott. Lorenzo Pucillo, medico sociale del Picerno, a Pescopagano, lo scorso 21 marzo. Nei giorni scorsi, infatti, il giudice per le udienze preliminari di Potenza, Ida Iura, ha deciso sulle sorti dell’uomo, che si trova in carcere. Il giudice ha rigettato le richieste dei difensori di Errico, che chiedevano il rito abbreviato per il loro assistito.

Pucillo, lo ricordiamo, venne ucciso nelle campagne di Pescopagano in contrada Cucumiello, qualche chilometro distante dall’abitato, pare per motivi di confini e vicinato per i terreni.

Le accuse nei confronti di Errico – che rischia l’ergastolo – sono di omicidio volontario con le aggravanti dei futili motivi e della premeditazione.

Per il 42enne, unico imputato nel processo per omicidio, prenderà il via il prossimo 13 febbraiuo il processo con il rito immediato, davanti la Corte d’Assise. Ricordiamo che l’uomo venne arrestato dai Carabinieri a distanza di circa un mese e mezzo dall’accaduto, a seguito di indagini difficili e delicate, per poi rendere confessione durante l’interrogatorio e far ritrovare l’arma, poi sequestrata. La stessa arma che per tre volte ha sparato verso Lorenzo Pucillo, uccidendolo.

Claudio Buono