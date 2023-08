Notte di fuoco sulla Isca-Pantanelle tra Satriano e Sant’Angelo. In fiamme vegetazione, mezzi e rotoballe

Notte di fuoco nei pressi dei terreni che costeggiano la Strada Provinciale Isca-Pantanelle, nei territori di Sant’Angelo Le Fratte e Satriano di Lucania, e in località Serroni. In fiamme rotoballe di fieno e anche quattro rimorchi di un’azienda del posto. Le fiamme hanno distrutto anche la vegetazione e hanno praticamente circondato la provinciale, fino ai piloni dell’arteria, che è rimasta chiusa in nottata e lo è ancora adesso.

Ignote le cause che hanno portato alle fiamme. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Potenza e di Satriano di Lucania, il sindaco satrianese Umberto Vita, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile Vola di Sant’Angelo Le Fratte, il Gruppo Lucano di Sant’Angelo Le Fratte e di Satriano di Lucania e la PC Aquile Lucane di Tito.

Claudio Buono