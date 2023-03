Tragedia a Pescopagano, medico colpito da un animale in campagna perde la vita. Era uno stimato professionista

Una tragedia ha colpito la comunità di Pescopagano. In un terreno agricolo in località Bosco Le Rose, è stato rinvenuto privo di vita il corpo del dott. Lorenzo Pucillo, medico stimato e professionista voluto bene da tutti. Pucillo era appassionato di agricoltura e di animali. Da quanto si è potuto capire, sarebbe stato proprio un animale, forse un bovino, a colpirlo mortalmente al volto nella serata di ieri. Il suo corpo è stato rinvenuto stamattina, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Melfi guidati dal capitano Carmine Manzi, insieme ai militari dell’Arma della Stazione di Pescopagano. La salma del dott. Pucillo si trova presso l’ospedale di Pescopagano, dopo i primi accertamenti esterni effettuati sul corpo. Si attendono eventuali decisioni del magistrato di turno. Tutto lascerebbero presagire a un incidente e al colpo subito da un animale.

Il dott. Pucillo si era laureato a Napoli in Medicine e Chirurgia e si era specializzato in Medicina dello Sport. Da alcuni anni ricopriva il ruolo di responsabile sanitario dell’AZ Picerno, squadra di Serie C. Era in panchina fino all’ultima partita, qualche giorno fa, della Leonessa. Iscritto anche all’albo dei Medici Chirurgi di Avellino e a quello degli Odontoiatri. 70 anni compiuti lo scorso 3 febbraio.

IL RICORDO – Chi vi racconta quanto accaduto oggi a Pescopagano mai avrebbe pensato un giorno di scrivere queste righe. Chi vi scrive, era amico al dott. Pucillo, per i trascorsi insieme nell’AZ Picerno. Insieme, tutte le trasferte in mezza Italia per motivi di lavoro. Una persona straordinaria, sempre con il sorriso e sempre simpatico e disponibile. Non diceva mai di no, cercava di essere d’aiuto sempre e sempre, in ogni trasferta, parlava dei suoi animali e della passione per ciò che faceva nel tempo libero lì, dove purtroppo ha perso la vita. In ogni trasferta, era d’obbligo di parlare del suo amico Eziolino Capuano ed esaltarlo per le sue doti. Grazie di tutto dottore, che la terra ti sia lieve. Un abbraccio ai familiari. Oggi la Basilicata perde uno stimato professionista. Una persona straordinaria difficile da incontrare.

Claudio Buono