Picerno-Potenza, stasera lo storico derby in un “Curcio” tutto esaurito. Dirette televisive su Antenna Sud e Eleven Sports

Tutto esaurito stasera allo stadio “Donato Curcio” di Picerno, dove alle ore 20:30 andrà in scena la sfida playoff di Serie C tra Picerno e Potenza. Quasi duemila gli spettatori che saranno presenti nell’impianto picernese, di questi 600 nel settore ospiti. Non mancherà sicuramente lo spettacolo a Picerno, in questo storico derby tra due squadre che hanno raggiunto i play-off. Entusiasmante e storico il cammino della squadra del Melandro allenata da mister Emilio Longo, che ha chiuso il campionato con 59 punti al sesto posto. 48 punti e 9° posto per il Potenza di mister Giuseppe Raffaele, che è riuscito a rientrare nella griglia play-off con la determinante vittoria all’ultima di campionato contro il Catanzaro promosso in Serie B.

I biglietti a disposizione dei tifosi, sia a Picerno che a Potenza, martedì pomeriggio sono stati polverizzati in poche ore. Un record assoluto. In tanti non sono riusciti ad assicurarsi un tagliando. Per chi vorrà, potrà godersi il derby da casa. Antenna Sud ha acquisito i diritti per trasmettere la diretta televisiva in esclusiva ed in chiaro sul canale 14 del digitale terrestre visibile in Puglia e Basilicata, una sfida dal grande valore sportivo e sociale. La diretta sarà condita da un ampio pre e post partita per ascoltare a caldo le voci dei protagonisti dei due club lucani. L’appuntamento è dunque giovedì 11 maggio, dalle ore 20:00, su Antenna Sud. Mentre sarà possibile seguire il match anche su Eleven Sports. Dagli States non è riuscito a raggiungere Picerno il patron Donato Curcio, che sarà davanti la tv.

In una nota stampa, la società AZ Picerno ha comunicato che “sono stati tutti venduti i tagliandi”, in meno di tre ore. Aggiungendo: “a garanzia dell’ordine pubblico e per non incorrere in alcun tipo di sanzione personale, le Società dell’AZ Picerno e del Potenza Calcio raccomandano, pertanto, di non raggiungere lo stadio Donato Curcio di Picerno a coloro i quali siano sprovvisti del tagliando valido per l’accesso allo Stadio”.

Per passare il turno, il Potenza ha a disposizione un risultato su tre: la vittoria. Per il Picerno – meglio posizionato nella classifica finale – a disposizione due risultati su tre. In caso di parità a conclusione dei 90′, si andrà ai supplementari. E in caso di parità anche qui, andrà avanti la squadra melandrina.

Claudio Buono

(foto in pagina e copertina di Antonella Pace – ufficio stampa AZ Picerno)