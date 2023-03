‘Atlanti Babelici’. Dopo Napoli, Palermo e Bari la mostra sbarca a Tito dal 24 marzo al 28 aprile

Dopo Napoli, Palermo e Bari arriva a Tito la mostra “Atlanti Babelici” realizzata dall’Associazione Culturale “La Luna al Guinzaglio” e che sarà ospitata nella Biblioteca Comunale “L. Ostuni”, dal 24 marzo al 28 aprile, all’interno del progetto “Bib.L.Os- Biblioteca Luogo Ospitale”, realizzato dal Comune di Tito, in partenariato con Sotto il Castello – Tito, TUedIO Aps e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti”, e finanziato dal Centro per il libro e la lettura. Una mostra che mira alla realizzazione di una Biblioteca Errante ed è l’esito di cammini, recuperi, assemblaggi, creazioni e narrazioni, realizzati a mano dall’artista Daniela Pergreffi, in cui cartotecnica, tessitura, collage, frottage e altri processi artistici e artigianali creano oggetti unici in forma di leporello, ovvero libri che si aprono come ventagli. Tutti gli Atlanti Babelici sono realizzati con materiale recuperato per strada, nelle botteghe artigiane, davanti al mare, nel corso di fortuiti incontri per la città: stoffe, espositori, giornali, carta di mercato, carta di imballaggio della frutta, spago usato dai pescatori e altro ancora.

Gli atlanti si ispirano a cinque orizzonti – Mare, Terra, Corpo, Cielo, Movimento – che vengono riassunti da quello più potente e affascinante, l’orizzonte personale, lo sguardo dell’artista.

Questi gli orari delle visite: il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 19. Per prenotazioni scuole e gruppi: 3474447607.

La mostra rientra nelle attività del progetto “Bib.L.Os.-Biblioteca Luogo ospitale” realizzato dal Comune di Tito con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura e in partenariato con Sotto il Castello – Tito, TUedIO Aps, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.