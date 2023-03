Per l’ex premier Giuseppe Conte doppio appuntamento in Basilicata. Il 25 marzo a Matera e Potenza

C’è attesa in Basilicata, in particolare tra gli iscritti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, per il ritorno dell’ex premier Giuseppe Conte. Per lui, in programma un doppio appuntamento in terra lucana nella giornata di sabato 25 marzo. In mattinata sarà a Matera. Nella città dei Sassi, alle ore 10 presso l’Unahotels Hm, parteciperà a un incontro dove si parlerà di Superbonus 110 %. Nel pomeriggio, poi, sarà a Potenza, alle ore 16:30. Dove, nell’auditorium del Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa, in via Tammone, parteciperà all’assemblea regionale del M5S, aperta agli iscritti del partito.