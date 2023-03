Scacchi, otto giovani del Potentino si qualificano alle finali nazionali di Tarvisio dopo la conclusione del campionato a Potenza

Si sono conclusi a Potenza i Campionati Provinciali giovani di scacchi per le categorie U8, U10,U12,U14,U16 e U 18 Maschili e Femminili che dovevano stabilire i qualificati per la fase Nazionale in programma a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, nella seconda settimana di luglio ed assegnare, quindi, i titoli di Campioni Provinciali. Questi i risultati maturati a Potenza, con la conquista del titolo di Campione Provinciale, i seguenti atleti:

U08: Fabrizio De Carlo di Ruoti con pt 3/6;

U10: Andrea Telesca di Potenza con pt 6/6 (da segnalare l’Esordio nelle gare ufficiali di due giovanissimi promesse Simone Sileo di Potenza e Luigi Scavone di Tito entrambi di solo 6 anni che si sono comunque ben comportati);

U12: Mario Perrone ex aequo con Giovanni Giuzio entrambi di Potenza e entrambi con un pt 3/6; con il primo che si aggiudica il Titolo solo per spareggio tecnico;

U14: Vito Telesca di Potenza con pt 4/6;

U14 Femminile: Virginia Laurino di Satriano di Lucania con pt 3/6;

U16 Femminile: Antonella Foti di Potenza con pt 4/6;

U18: Luca Tirone di Tito con pt 5/6 da sottolineare per quest’ultimo l’ottima prestazione, concludendo il Torneo da imbattuto (quattro vittorie e due pareggi nei sei turni disputati) e quindi vincitore assoluto della Manifestazione.

Tutti i ragazzi su nominati si sono qualificati per le Finali Nazionali, e tutti risultano tesserati per l’A.S.D. Accademia Scacchi Potenza.

redazione