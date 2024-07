Che speranze ci sono di tornare in Serie B?

Il Potenza Calcio e l’FC Matera sono le due squadre principali della Basilicata. Entrambe con un passato in Serie B, sognano di raggiungere nuovamente tali traguardi e magari, un giorno, la Serie A.

Le società calcistiche del Potenza e del Matera si sono ritagliate un posto speciale nel cuore dei tifosi lucani. Sono infatti le uniche due squadre della Basilicata ad avere mai raggiunto la Serie B, il campionato cadetto del calcio professionistico italiano.

La passione per il gioco del pallone è una forza che unisce milioni di persone in tutta Italia, creando legami profondi e duraturi tra tifosi di ogni età e provenienza. Ad aggiungere maggiore divertimento e coinvolgimento ci sono le scommesse calcio, che offrono tantissime opzioni e un ampio palinsesto su cui puntare, con quote e pronostici aggiornati in tempo reale.

Storia del Potenza Calcio: le origini

Il calcio a Potenza nasce nel 1920 con la fondazione dello Sport Club Lucano grazie al contributo dei suoi tre fondatori: Alfredo Viviani, Domenico Bavusi e Alfredo Buoncristiano. La prima presenza in un torneo ufficiale risale alla stagione 1933-1934, con la partecipazione al campionato di Seconda Divisione. Il debutto è positivo e il club viene promosso in Prima Divisione che, a partire dall’anno successivo, prenderà ufficialmente il nome di Serie C.

Il Potenza, che nel frattempo ha cambiato il nome diventando Associazione Polisportiva Lucana, continua a militare nella terza serie del campionato italiano di calcio fino alla stagione 1942-1943, prima che lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale decreti la sospensione delle competizioni sportive. Terminato il conflitto, la squadra resta in Serie C per quattro stagioni, per poi retrocedere in Promozione.

Storia del Potenza Calcio: gli straordinari anni Sessanta e il declino

Dopo alcuni anni burrascosi legati alla gestione economico-finanziaria, nel 1960 il Potenza – che ora si chiama Sport Club Potenza – sale nuovamente in Serie C. Nella 25ª edizione della terza categoria del campionato di calcio professionistico, la stagione 1962-1963, i lucani vincono con ampio vantaggio il loro girone e vengono promossi in Serie B.

Durante il secondo anno in Serie B, la squadra ha stupito molti all’interno e all’esterno della Basilicata, conquistando un rispettabilissimo quinto posto al termine del campionato 1964-1965, arrivando a sfiorare per un soffio la promozione. Questo successo è stato possibile grazie all’allenatore Egizio Rubino e a giovani calciatori di talento come il bomber Roberto Boninsegna, che si sono affermati in Serie A se non persino nella Nazionale maggiore. Grazie a questi risultati, il club lucano ha attirato l’attenzione della stampa nazionale, che gli attribuì l’appellativo di “Potenza Miracolo”.

Il periodo d’oro dei rossoblù si interrompe bruscamente nel 1967-1968, al termine di un campionato complicato chiuso in ultima posizione e con la conseguente retrocessione.

Ma la storia del calcio lucano ha avuto anche un altro protagonista, l’FC Matera, che nel suo palmarès vanta una presenza in Serie B.

Storia dell’FC Matera: dalle origini alla Serie B

La storia della squadra di calcio di Matera passa attraverso una serie di rifondazioni. Negli anni Venti, squadre come il Matheola Football Club e la SS Gandolfo giocano partite locali. La prima società ufficiale, l’Unione Sportiva Matera nasce nel 1933. Negli anni Quaranta, il club cambia di nuovo nome e diventa Associazione Sportiva Materana, diventando l’unica squadra non pugliese a partecipare alla Coppa CONI durante la guerra.

Nel dopoguerra viene fondato il Matera Calcio, con i colori bianco e azzurro, che partecipa a vari campionati regionali e interregionali. Nel 1963 nasce invece il Football Club Matera, che raggiunge la Serie C nel 1968. Sotto la presidenza di Franco Salerno e la guida di Francesco Di Benedetto, il club vive i suoi anni migliori, arrivando in Serie B nel 1979.

L’FC Matera è anche l’unico club lucano ad avere vinto due trofei nazionali, il Trofeo Jacinto nel 1991 (una competizione che si disputava tra le squadre vincitrici del Campionato interregionale) e la Coppa Italia di Serie D nel 2010.

Il futuro delle squadre di calcio della Basilicata

Grazie alle presenze in Serie B e Serie C, alle due maggiori squadre di calcio lucane non mancano le basi per ambire a una promozione in futuro. La strada per raggiungere le vette del campionato italiano di calcio professionistico non è semplice; tuttavia, gli esempi di squadre di piccola entità ma virtuose non mancano. Con il supporto dei tifosi, delle società e con un’adeguata visione a lungo termine, non è detto che anche i traguardi più difficili non possano essere raggiunti.

Conclusioni

La storia calcistica lucana, interpretata principalmente dalle squadre del Potenza e del Matera, vanta i suoi importanti momenti di gloria. Questi club, forti di uno stretto legame con il territorio, potrebbero nuovamente raggiungere risultati ambiziosi in futuro.