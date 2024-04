Al Liceo Rosa-Gianturco di Potenza il premio nazionale “Matteotti per le scuole”

“Si comunica che l’istituto da Lei diretto è risultato vincitore del concorso nazionale “Matteotti per le scuole””. E’ questa la comunicazione che il dirigente scolastico del Liceo “Rosa-Gianturco” di Potenza ha ricevuto direttamente dal Ministro per l’Istruzione Giuseppe Valditara. Si tratta di un importante concorso nazionale per ricordare Giacomo Matteotti, politico, giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario, e la sua testimonianza di libertà e di democrazia.

Il concorso è stato indetto dalla Fondazione Giacomo Matteotti – ETS e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, in collaborazione con il Ministero. Per questa edizione i partecipanti al Concorso sono stati chiamati sviluppare la seguente traccia: “1924-2024: la testimonianza e l’eredità di Giacomo Matteotti a cento anni dalla morte”.

In particolare, alla scuola del capoluogo lucano è stato assegnato il premio Matteotti per le scuole di II grado, categoria multimediale: “Un saluto ai posteri”, della studentessa Bianca Leoci della classe V H del Liceo “Rosa-Gianturco” (docente referente la Prof.ssa Porzia Fidanza).

La cerimonia di premiazione si terrà nell’Aula di Montecitorio il giorno 30 maggio alle ore 11.00, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ricordare la figura di Giacomo Matteotti.

Claudio Buono