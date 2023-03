Tito, crolla solaio di una abitazione in centro. Chiusa la strada principale del paese

Attimi di preoccupazione si sono vissuti bella serata di martedì a Tito, dove – per cause in fase di accertamento – è crollato il solaio di un edificio situato in Via Vittorio Emanuele e che affaccia sulla strada principale che attraversa il centro abitato, la SP 95. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. L’abitazione è situata di fronte a una latteria. Per il momento è stata prevista l’interdizione del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, dall’altezza della Farmacia Gerardi (con obbligo di direzione verso via San Vito) fino a Piazza del Seggio. Quotidianamente il tratto è trafficato non solo da auto, ma anche da bus e auto, e non mancheranno problemi nelle prossime ore. Anche il Comune si è immediatamente attivato per risolvere la problematica al più presto. Sul posto il Sindaco e l’amministrazione comunale. I Vigili del Fuoco, per motivi di sicurezza, hanno pensato a interdire il traffico. Nelle prossime ore la struttura verrà messa in sicurezza. Per gli studenti e i lavoratori che viaggiano con gli autobus ci sarà la fermata alle Mimose nei pressi di Padre Pio.

Claudio Buono