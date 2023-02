Stellantis: confermate 4 nuove produzioni nello stabilimento di Melfi

“E’ stato un primo incontro positivo con il nuovo governo, un’occasione per verificare lo stato di avanzamento del piano industriale del gruppo Stellantis, che l’azienda ci ha illustrato. Positiva la conferma di avvio, nello stabilimento di Melfi, delle quattro nuove produzioni sulla piattaforma medium che inizieranno dal 2024”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale Fim Cisl e responsabile del settore auto, Ferdinando Uliano, al termine del tavolo al Mimit su Stellantis con azienda e governo. “Abbiamo chiesto un impegno al gruppo per l’indotto, ci aspettiamo che anche il governo dia una risposta in questo senso, dato che il comprensorio di Melfi è particolarmente delicato perché costruito intorno alla fabbrica”, ha concluso Uliano.

“Il confronto continuo sarà utile per verificare gli sviluppi degli investimenti e le ricadute sul sistema industriale” ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ricordando l’ammontare delle risorse pubbliche conferite a Stellantis, con contratti di sviluppo, accordi per l’innovazione e fondo pluriennale automotive fino al 2030. Dubbi sono stati espressi sul “processo di transizione” dal segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. “Va fatto un fondo straordinario per la rigenerazione degli stabilimenti italiani, garantire l’occupazione e per innovare i prodotti che si fanno nel Paese”, ha concluso il segretario Fiom Cgil, Michele De Palma. (ANSA).