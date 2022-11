“Città che legge”, la qualifica a 14 Comuni della Basilicata

Ci sono 14 Comuni lucani tra i circa 700 in Italia che hanno ricevuto in questi giorni la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023. Si tratta di Comuni che hanno organizzato iniziative culturali e sulla lettura, e che hanno stipulato un Patto per la lettura che coinvolgesse nella promozione della lettura le realtà del territorio. Si tratta di Castelluccio Superiore, Filiano, Latronico, Lauria, Melfi, Rionero in Vulture, Rotonda, Tito, Trecchina e Venosa nel Potentino. Nel Materano, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella e Valsinni.

Con questa iniziativa, patrocinata dal Ministero della Cultura, il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, intende promuovere e valorizzare con la qualifica di “Città che legge” l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica 2022-2023 è riservata la partecipazione all’omonimo bando di finanziamento “Città che legge” per progetti meritevoli che abbiamo come obiettivo la promozione del libro e della lettura.

Claudio Buono