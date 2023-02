Provincia di Potenza, il presidente Giordano conferisce le deleghe a tre consiglieri provinciali

Il Presidente della Provincia, Christian Giordano, ha conferito tre deleghe ad altrettanti consiglieri provinciali. Filippo Sinisgalli (IV) si occuperà dell’importante settore della Viabilità, Fabio Laurino (Verdi) di Ambiente e transizione energetica, Michele Giordano (5S) infine di innovazione, transizione digitale e PNRR. La Terza Commissione, infine, ha eletto oggi il suo nuovo Presidente che è Carmine Ferrone (Art.1). Nell’affidare le deleghe, Giordano si è detto sicuro dell’impegno che i Consiglieri profonderanno per dare vita e corpo al programma di governo che la maggioranza ha messo in campo con la sua elezione a Presidente così come fino ad oggi hanno fatto garantendo continuità di azione e soprattutto partecipazione attiva alle scelte “anche se la sfida più grande, ci attende nei prossimi mesi, per rispondere alle emergenze che nel settore della viabilità in particolare, sta mettendo a dura prova anche i nostri uffici ed inoltre per un buon utilizzo dei fondi che ci vengono messi a disposizione con un unico obiettivo: dare risposte ai bisogni dei cittadini in ogni comune del nostro territorio”.