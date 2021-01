Oggi la somministrazione della seconda dose di vaccino al “San Carlo”. Prima dose ricevuta dal 77 % degli operatori sanitari

Questa mattina, nella tensostruttura allestita nel parcheggio posto a valle dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, prenderà il via il secondo giro di somministrazioni del vaccino Anti-Covid19 di Pfizer-Biontech. A ricevere la seconda dose, il richiamo, saranno cloro i quali hanno ricevuto la prima dose lo scorso 27 dicembre, demoninato “V-Day”. Si procederà con le somministrazioni ogni 10-15 minuti, anche nelle giornate del 23, 24 e 26, previste per il richiamo nel mese di gennaio. Come reso noto dall’azienda ospedaliera, “prosegue spedita la campagna vaccinale anti Covid-19, rivolta, in questa prima fase, agli operatori sanitari. Alla data del 15 gennaio 2021, il 77% del personale sanitario in servizio nei cinque Presidi Ospedalieri attestati all’AOR San Carlo ha ricevuto la prima dose del vaccino”.

Il numero del personale dipendente sanitario, distinto per i cinque ospedali dell’AOR, sottoposto alla prima somministrazione del vaccino anti Covid-19, è il seguente:

1290 dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza;

215 dell’ospedale ‘San Giovanni’ di Lagonegro;

200 dell’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Melfi;

55 dell’ospedale ‘San Francesco di Paola’ di Pescopagano;

200 dell’ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Villa d’Agri’.

redazione