Decreti “Rilancio” e “Ristori”, in Basilicata erogati 67,5 milioni di euro

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato i dati dei contributi a fondo perduto, previsti dal Decreto Rilancio e dai Decreti Ristori, erogati in Basilicata. Per quanto riguarda il “Decreto rilancio” sono stati 19.808 i beneficiari (11.712 nella Provincia di Potenza e 8.096 in quella di Matera) per un importo totale di 47,96 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il “Decreto ristori” sono 7.082 i beneficiari (4.405 nella Provincia di Potenza e 2.677 in quella di Matera) per un importo totale di 19.61 milioni di euro.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata