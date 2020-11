Aggiornamento Covid-19 in Basilicata. 267 nuovi casi tra i lucani, 15 guarigioni. 30 i pazienti in terapia intensiva

267 lucani sono risultati positivi al virus nelle ultime 24 ore. E’ questo l’ultimo aggiornamento reso noto dalla Task Force della Regione Basilicata, su un totale di 2.371 tamponi processati fino alla mezzanotte di ieri. Oltre ai 267 lucani, diagnosticati in Basilicata anche 25 pugliesi, 1 di Seregno (Milano), 1 di Roma domiciliato a Rivello, 1 di Buccinasco domiciliato a Viggianello e 1 di Padula domiciliato a Marsicovetere. Salgono a 189 i ricoverati in ospedali. Per fortuna zero decessi;

I RICOVERATI IN OSPEDALE – Sono 180. Al “San Carlo” di Potenza 39 nelle malattie infettive, 18 in terapia intensiva, 18 in medicina d’urgenza e 20 in pneumologia. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 60 nelle malattie infettive, 13 in pneumologia, 12 in terapia intensiva;

LE GUARIGIONI – Sono 15 nelle ultime 24 ore. 1 a Genzano di Lucania, 2 a Sant’Angelo Le Fratte, 1 a Potenza, 3 a Roccanova, 1 a Matera, 1 a Lauria, 1 a Tramutola, 4 a Melfi e 1 ad Atella;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO –

1 Roma domiciliato a Rivello

1 Abriola

1 Acerenza

1 Armento

10 Avigliano

1 Baragiano

2 Barile

3 Bella 1 domiciliato Potenza

3 Bernalda 1 domiciliato Matera

2 Castelluccio inferiore

5 Castelmezzano

1 Cersosimo

5 Chiaromonte

2 Craco

6 Ferrandina

2 Francavilla

4 Genzano

1 Ginestra

3 Gorgoglione 1 domiciliato Cirigliano

2 Grassano

2 Grottole

1 Irsina

5 Lagonegro

3 Latronico

3 Lauria

16 Lavello

4 Maratea

2 Marsico Nuovo

13 Marsicovetere 1 domiciliato Paterno

32 Matera

9 Melfi

1 Miglionico

3 Moliterno

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

3 Oppido

11 Paterno

2 Picerno

2 Pietragalla

9 Pignola

5 Policoro

3 Pomarico

29 Potenza 1 domiciliato Marsiconuovo

1 Rionero

2 Ripacandida 1 domiciliato Rionero

1 Rotonda

5 Ruoti

3 San Severino Lucano

21 Sant’Arcangelo

1 Scanzano

2 Senise

1 Tito

1 Tolve

1 Tramutola

9 Venosa

1 Vietri (caso già comunicato ieri 16.11.2020 dal Sindaco)

2 Viggianello

Claudio Buono