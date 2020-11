Vietri di Potenza, donna 85enne guarita dal Covid-19

Una speranza per tutti gli anziani che combattono contro il virus e per le persone non più giovani. A Vietri di Potenza una signora anziana, di 85 anni, è riuscita a battere il Covid-19 e da oggi è ufficialmente guarita, dopo il tampone di controllo. A renderlo noto è il sindaco, Christian Giordano, nel consueto aggiornamento dell’emergenza sanitaria che riguarda anche la comunità vietrese. Il sindaco ha fatto sapere che in mattinata si è avuta notizia di un nuovo caso di positività da Covid-19 in paese, il settimo. La persona sta bene ed è in isolamento domiciliare. Ai sette, va sottratto il caso di guarigione. Ricordiamo che il primo caso a Vietri di Potenza è stato registrato lo scorso 4 novembre, dopo 9 mesi di “Covid free”. Della positività dell’anziana signora si era venuto a conoscenza dopo che la stessa si era recata al “San Carlo” di Potenza per altri motivi a causa di altri problemi di salute. La donna non si è mai abbattuta nei giorni dov’è rimasta ricoverata nel reparto Covid del nosocomio potentino. Resta attualmente in ospedale per altri controlli. E’ stata la seconda persona in paese a contrarre il virus. Mentre si attende anche per il tampone di controllo per l’altra persona, la prima contagiata del paese.

Anche per l’ultimo caso, medici e persona interessata stanno provvedendo a ricostruire la catena dei contatti. “A questa persona positiva al Covid -ha sottolineato il sindaco riferendosi all’ultimo caso di contagio vanno i nostri auguri di pronta guarigione”.

Claudio Buono