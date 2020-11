Turismo dentale: ecco tutto quello che devi da sapere

Le cure odontoiatriche sono note ai pazienti per il costo elevato di alcuni interventi, fattore che porta diversi pazienti a non dare le dovute attenzioni alla salute della bocca e ad evitare di fissare un appuntamento con il dentista.

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l’accesso gratuito (o quasi) alla maggior parte delle prestazioni sanitarie in ambito odontoiatrico, il punto debole sono le lunghe liste di attesa. In alcuni casi i pazienti si trovano a dover aspettare mesi prima di poter parlare con un dentista, soprattutto se la loro prestazione può essere classificata tra quelle differibili.

Per risolvere il problema delle liste di attesa e per abbattere la barriera economica la soluzione adottata da un numero sempre maggiore di pazienti italiani consiste nello sfruttare i vantaggi del turismo dentale, un fenomeno sempre più diffuso ed apprezzato da chi ha bisogno di cure odontoiatriche di alto livello.

Cos’è il turismo dentale?

Il turismo dentale consiste nei viaggi organizzati in altri paesi allo scopo di ottenere delle prestazioni sanitarie all’estero. Le cure odontoiatriche sono tra le più richieste in assoluto nell’ambito del turismo medicale e ciò è dovuto principalmente al costo elevato delle prestazioni dentistiche in Italia.

Generalmente i pazienti decidono di rivolgersi ad una clinica dentistica all’estero quando hanno la necessità di sottoporsi ad interventi odontoiatrici più complessi e che richiedono un numero maggiore di sedute. Per i controlli di routine e per la riparazione delle carie ci si può tranquillamente rivolgere ad uno studio dentistico in Italia, mentre per lavori più complessi e costosi si può fare riferimento ad una clinica estera.

Una delle cliniche estere più conosciute tra i pazienti italiani è la clinica Dentalsan con sede in Croazia. Collegandosi al sito ufficiale dentalsan.it sarà possibile informarsi su tutte le prestazioni odontoiatriche offerte dagli esperti di questo centro dentistico e farsi un’idea delle tariffe ad esse relative. Basterà un rapido confronto tra i prezzi di questa clinica e le tariffe delle cliniche italiane per rendersi conto del vantaggio economico del turismo dentale.

Quali sono i vantaggi del turismo dentale?

Il vantaggio principale del turismo dentale riguarda la possibilità di ottenere delle prestazioni sanitarie ad un prezzo contenuto. Per le prestazioni dentistiche di alta qualità in Italia è necessario mettere in conto una spesa sostenuta, mentre recandosi in una clinica dentistica all’estero gli stessi interventi odontoiatrici saranno proposti a dei prezzi di listino ridotti.

Ad un costo inferiore non corrisponde una prestazione di qualità più bassa. La clinica dentistica Dentalsan in Croazia è formata infatti da un team di professionisti, che sapranno garantire ai pazienti delle cure di alto livello e sapranno offrire loro delle prestazioni sanitarie all’altezza delle aspettative. Tra i vantaggi del turismo dentale bisogna dunque inserire anche la qualità delle prestazioni sanitarie che viene garantita a tutti i pazienti che decideranno di andare all’estero per curare i denti.

Un altro vantaggio non indifferente è la possibilità di ottenere le cure odontoiatriche in breve tempo. I pazienti non incontreranno infatti dei problemi con le lunghe liste di attesa e potranno organizzare il viaggio in Croazia nei giorni in cui saranno più comodi con gli impegni lavorativi e personali. L’attesa ridotta per l’accesso alla clinica dentistica risolve il problema delle lunghe liste di attesa del Servizio Sanitario Nazionale in Italia.

Andare all’estero per sottoporsi a degli interventi odontoiatrici dà infine la possibilità di fare una vera e propria vacanza. Una volta giunti in Croazia non si dovrà stare tutto il tempo nello studio dentistico: terminata la prestazione della giornata ci si potrà comportare da turisti, sfruttando il turismo dentale per staccare dalla routine e per trascorrere qualche giorno di relax fuori casa.