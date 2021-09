Pulizia dei denti: ogni quanto va fatta?

La pulizia dei denti periodica è necessaria per la prevenzione della carie e di altre patologie connesse con la formazione di colonie batteriche, che possono compromettere la salute del cavo orale. Ecco ogni quanto va fatto questo trattamento professionale.

La pulizia dei denti professionale

La pulizia dei denti professionale è una pratica necessaria per eliminare in profondità accumuli di placca e tartaro. La normale igiene orale fatta a casa non è sufficiente per arrivare tra gli interstizi dentali o in quelle zone in cui si possono formare colonie batteriche, che portano a un deterioramento non solo dei denti, ma anche del parodonto.

Solo un dentista esperto e professionale può effettuare questo trattamento, che non è soltanto curativo e preventivo di altre patologie più serie, ma è anche estetico. La pulizia dentale professionale, infatti, favorisce un leggero sbiancamento dei denti e comprende anche la lucidatura. In tal modo si riacquista una maggiore e naturale traslucidità, che migliora sensibilmente il sorriso.

Ogni quanto effettuare la pulizia dei denti

La pulizia dei denti eseguita da un odontoiatra esperto o da un igienista dentale, dovrebbe essere fatta almeno ogni 6 mesi. Il periodo può arrivare fino a un anno, se non ci sono particolari patologie presenti.

È diverso quando, al contrario, sono in atto malattie come la parodontite, un’infezione del parodonto che provoca il progressivo scollamento dei colletti dentali e il ritrarsi sia delle gengive che dell’osso. Nel caso non venga trattata, si può arrivare fino alla perdita dei denti.

In questi casi la pulizia professionale ha un ruolo in parte terapeutico, in quanto elimina l’accumulo di batteri all’interno delle tasche parodontali, dove non è possibile arrivare diversamente o con il normale spazzolino.

In questi casi è consigliabile eseguire una seduta di igiene dentale almeno ogni 3 mesi, per rallentare il processo degenerativo del parodonto.

Perché è utile la pulizia dei denti

Il costo di questo trattamento può essere più abbordabile con le tariffe che praticano i dentisti prezzi bassi . La pulizia dei denti professionale è necessaria per eliminare gli accumuli di placca e il tartaro intorno al bordo gengivale.

Questi si configurano come il terreno fertile per i batteri e, nel caso non vengano eliminati, portano alla formazione della carie e di altri processi infiammatori, che possono raggiungere la polpa e quindi la radice del dente.

In questi casi è poi necessaria la terapia canalare, fino alla devitalizzazione del dente. Con l’igiene dentale si possono prevenire tutti questi processi infettivi e si può curare anche l’alitosi, se non dipende da altra causa. In aggiunta, i denti si rafforzano in quanto sono più sani ed eventuali fastidi scompaiono entro pochi giorni dal trattamento.