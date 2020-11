«I diritti delle donne, sono diritti umani». BCC Basilicata aderisce a “Orange the world”

Bcc Basilicata aderisce a Orange the world, l’azione di UN Women, l’ente delle Nazioni unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne e per l’affermazione dei diritti umani: Women Rights are Human Rights. «I diritti delle donne, sono diritti umani». È da questa frase che prende il via #orangetheworld. La campagna durerà 16 giorni: prima tappa il 25 novembre. Il tema di quest’anno è legato a quattro parole guida: «Finanziare, rispondere, prevenire, accogliere». «Quattro parole – spiega la presidente di Bcc Basilicata Teresa Fiordelisi – che si possono considerare capisaldi dei valori e del Dna del Credito cooperativo». Bcc Basilicata, guidata da un Cda a maggioranza femminile, da sempre sostiene la parità di genere e chi contrasta qualsiasi forma di violenza. «Ci uniamo alla voce delle donne e delle organizzazioni che – aggiunge Fiordelisi – in ogni parte del globo stanno colorando queste giornate di arancione». Bcc Basilicata, aderendo a Orange the world, dal 25 novembre al 10 dicembre racconterà con uno storytelling sui propri canali social le iniziative di supporto alle associazioni. Con questa azione, inoltre, Bcc Basilicata si impegna a diffondere i numeri di emergenza e a pubblicizzare chi si occupa di buone pratiche.