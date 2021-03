BioSmile: funziona veramente? Scopriamo le opinioni mediche e le recensioni degli acquirenti

Una corretta igiene orale può aiutare ad avere denti bianchi e un sorriso smagliante. L’alimentazione, lo stile di vita e la pulizia dentale possono notevolmente influenzare lo stato di benessere dello smalto dei denti. La nuova formulazione BioSmile in polvere, è un prodotto facile da utilizzare ed economico che, come affermato dall’azienda produttrice, può aiutare a sbiancare i denti. Il prodotto è acquistabile senza alcuna prescrizione medica direttamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice, ma è comunque consigliato chiedere il parere di un esperto. La domanda che molte persone e siti web specializzati, come www.biosmile.info, si fanno è: “BioSmile funziona?”, è proprio a questo quesito che vogliamo cercare di rispondere, andando ad analizzare le opinioni mediche e le recensioni di chi ha testato questo dentifricio ad effetto sbiancante.

BioSmile, come va utilizzato per ottenere risultati?

Il nuovo dentifricio in polvere, è veramente semplice da utilizzare e si presenta in una comoda confezione con tappo a chiusura ermetica. A differenza di altre tipologie di dentifrici in gel, questa nuova formulazione sembra non essere aggressiva né per lo smalto né per le gengive.

Il prodotto, secondo quanto affermato dall’azienda produttrice, sembra essere in grado di adattarsi alla maggior parte delle tipologie di denti e gengive, anche in caso di ipersensibilità, macchie gialle o scure dovute al consumo di caffeina e nicotina. Un utilizzo quotidiano, accompagnato a una sana alimentazione può portare dei possibili benefici all’igiene della tua bocca.

In modo semplice, basta intingere nella polvere lo spazzolino e passarlo su denti e gengive per potere ottenere fin dalle prime applicazioni i primi possibili benefici. L’azienda sostiene che la polvere può avere un possibile effetto sbiancante grazie all’assenza al suo interno di agenti chimici e utilizzabile fino a un massimo di 3 volte al giorno.

Da cosa è composto BioSmile?

All’interno di ogni barattolo di Bio Smile si trovano i seguenti ingredienti principali:

carbone attivo che viene utilizzato come ingrediente sia degli integratori alimentari che come polvere con una possibile azione sbiancante sui denti;

calcio, un prezioso minerale che può aiutare a favorire il benessere dei denti;

mentolo che può aiutare a rinfrescare e migliorare l’alito.

BioSmile funziona davvero? Recensioni degli acquirenti sul prodotto

Online si possono trovare numerose recensioni positive su BioSmile, dalle quali sembra emergere per lo più il parere positivo che si tratta di una polvere con possibili effetti benefici piuttosto che una truffa commerciale. In molti affermano che il suo utilizzo deve essere associato a una regolare igiene orale, a uno stile di vita e un’alimentazione sana. BioSmile, ovviamente, non fa miracoli, ma grazie alla sua formulazione interna può aiutare a ottenere dei possibili effetti benefici graduali, durante le settimane di utilizzo.

Ci sono diversi pareri favorevoli e soddisfatti di molti acquirenti come nel caso di quelli che enunciamo di seguito, estratti da www.biosmile.info, sito specializzato su Biosmile:

Marina, che scrive: “il mio dentista mi ha consigliato di utilizzare BioSmile come supporto alla mia igiene orale abituale. Ho potuto provare io stessa l’efficacia di questa formulazione innovativa che mi ha aiutato poco per volta a ridurre notevolmente la presenza delle macchie e degli aloni sui denti. Lo consiglio a tutti insieme a una sana alimentazione”.

Giulia, che scrive: “Ho l’abitudine di fumare e la nicotina non è proprio la migliore alleata dei miei denti. Spesso mi sono ritrovata a provare a eliminare le macchie e gli aloni sui miei denti, senza ottenere buoni risultati. Mi sono rivolta al mio dentista che mi ha consigliato di smettere di fumare e di utilizzare BioSmile per ritrovare il mio sorriso splendente. Grazie all’utilizzo di questo prodotto e a una corretta igiene dentale sto avendo dei buoni risultati”.

Giordano, che scrive: “I miei denti da un po’ di dento sono diventati gialli e non riuscivo più a sorridere con serenità. Ho chiesto aiuto al mio dentista di fiducia e mi ha consigliato di rivedere la mia alimentazione e di utilizzare questa polvere sbiancante. Devo dire che BioSmile da quando lo utilizzo mi sta rendendo pienamente soddisfatto e lo consiglio a tutti coloro soffrono del mio stesso problema!”.

Bio Smile sembra soddisfare la maggior parte degli acquirenti che come abbiamo letto, hanno avuto modo di testare il prodotto su consiglio del proprio dentista.

Come specificato anche su www.biosmile.info, cercando attentamente sul web, sui forum di settore, a queste recensioni però, se ne accompagna qualcuna negativa anche se in minima percentuale.

Dunque, BioSmile funziona davvero? Non possiamo dare una risposta cerca, secondo noi l’unico per testare il prodotto è quello di associarlo a una corretta alimentazione e all’interno di uno stile di vita sano con una costante igiene orale. Rivolgiti al tuo dentista per avere maggiori dettagli su come utilizzare questo prodotto e per effettuare l’acquisto collegati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, che a quanto pare è l’unico certificato alla vendita.